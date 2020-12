Sverige godkender passage til og fra Bornholm

Den svenske regering vil nu gøre det muligt at tage til og fra Bornholm, selv om der er indrejseforbud for danskere

Efter flere dages bornholmer-kaos er der nu fundet en løsning, så danskere igen kan rejse til og fra Bornholm.

Det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse.

- Ved rejser fra Danmark gøres en undtagelse som skal gælder for Bornholm og indbyggerne på øen. Derudover gøres der undtagelse for folk, der har presserende ting i familien, der skal tages hånd om, skriver svenskerne.

Også transportminister Benny Engelbrecht bekræfter aftalen.

Vil undgå mutant-kaos

Grænsen har været lukket siden mandag ved midnat, fordi en variant af coronavirus, der smitter mere end den normale, er blevet konstateret i få tilfælde i Danmark.

For at begrænse risikoen for at danskere bringer den nye variant af corona med sig, gælder indrejseforbuddet en måned.

Desuden skal rejsende til og fra Bornholm med fly eller med færge via Køge efter Sveriges grænselukning.

Dermed kan man altså ikke som rejsende køre over grænsen og benytte sig af færgen fra Ystad i Sverige.

Færger fra 26. december

I en pressemeddelelse oplyser Molslinjen, at de vil begynde at sejle igen fra 2. juledag.

Her vil færgen "Hammershus" sejle én daglig dobbeltur fra Rønne-Ystad med afgang klokken 9.15 fra Rønne og klokken 12.30 fra Ystad.

Den vil sejle indtil den 3. januar, hvor en ny færge indsættes på ruten. Det gælder dog kun de danskere, der er blevet godkendt til at tage til og fra Bornholm.