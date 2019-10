Sverige i arabisk reklame: Få mange penge hvis I har mange børn

I dele af den svenske offentlighed er man begyndt at diskutere, hvordan de senere års massive indvandring forandrer landet.

Således har det i denne uge hinsidan vakt debat, at den statslige myndighed Svenska Institutet på sit globale website Sweden.se reklamerer for landets lukrative sociale ydelser.

På blandt andet arabisk og engelsk kan det globale publikum læse, at forældre i Sverige har ret til en af verdens mest generøse barselsorlovsordninger.

'I Sverige er forældre berettiget til 480 dages betalt forældreorlov, når et barn er født eller adopteret. Dette tal er superhøjt i international sammenhæng.'

Gratis behandling til asylansøgere

Det officielle svenske website reklamerer blandt andet også med, at der er høje sociale ydelser til familier med mange børn - og at der er gratis sundhedsbehandling - selv til folk, der får afslag på asyl og går under jorden, skriver Expressen.

- At vi forsøger at oplyse om, at Sverige er et velfærdssamfund, har jeg intet problem med at skrive under på, siger Per-Arne Wikström, chef for 'Sverigekommunikation' i Svenska Institutet til TV4 - Sveriges pendant til TV 2.

Men ikke alle er enige med ham.

'Nu må det være nok med dumhederne. Markedsfør gerne Sverige med ingeniørkunst, nobelpris og flid. Men ikke som et bistandsmekka,' skriver Hans Eklind, medlem af rigsdagen for oppositionspartiet Kristdemokraterna.

Oppositionslederen Ulf Kristersson fra Moderaterne er også kritisk.

- Det er helt urimeligt. Hvis man udtrykkeligt fortæller, at man kan få en masse penge, hvis man har mange børn - og oplyser om, hvilke fordele, man har, hvis man opholder sig illegalt i landet - så sender man de helt forkerte signaler om, hvad Sverige vil være, og det bør regeringen tage ansvar for, appellerer han i TV4.

Den svenske udenrigsminister Ann Linde lover, at hun vil tage en snak med generaldirektøren for det Svenska Institutet.

- Jeg synes, det er vigtigt at have en balanceret information og ikke lokke mennesker hertil kun på grund af velfærd. Det er i så fald en uheldig balance, siger hun.

