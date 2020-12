Sverige lukker grænsen mod Danmark

Sverige lukker grænsen til Danmark for at undgå spredning af den nye coronavariant fra Storbritannien

Efter fund af den nye coronavirus fra Storbritannien lukker Sverige grænsen til Danmark.

Det bekræfter den svenske indenrigsminister, Mikael Damberg, på et pressemøde mandag. Det træder i kraft ved midnat.

Mikael Damberg fortæller også på pressemødet, at Danmark har lukket storcentre for at begrænse smittespredningen.

- Det kan få mange danskere til eksempelvis at tage til Malmø for at købe julegaver, siger Damberg på pressemødet.

Beslutningen betyder, at alle, der ikke er statsborgere i Sverige, nægtes indrejse i Sverige.

- Vi gør det her for at beskytte det personale, der er tvunget til at tilbringe jul og nytår på sygehuse og akutmodtagelser rundt om i Sverige, siger indenrigsministeren.

Svenske medier har i løbet af dagen piblet ud med historier om, at grænsen til Danmark ville blive lukket - og det bliver nu en realitet.

Ny virus i Danmark

Grænsen bliver lukket som konsekvens af, at ti tilfælde af den nye virus er fundet i Danmark. Tallet kan dog være langt højere, fordi Statens Serum Institut (SSI) kun tester en andel af de positive coronaprøver for andre varianter.

Den nye variant af coronavirus har først og fremmest spredt sig i det sydøstlige England. Denne region omfatter også hovedstaden London.

Derfor har flere lande råbt vagt i gevær - herunder Danmark - for at indføre stop for indrejse fra Storbritannien eller skærpe restriktionerne over for rejsende herfra.

Regeringen under pres

Flere svenske oppositionspartier har lagt pres på den svenske regering for at lukke grænsen.

- Det er godt, at regeringen i går fulgte moderaternes og andres krav, så indrejsende fra Storbritannien kan stoppes. Desværre ser det ud til, at det nye coronavirus også findes i andre lande.

- Danmark har bekræftede tilfælde. Næste stop må være at lukke grænsen midlertidigt for danskere, der kommer til Sverige for at shoppe, hygge og handle. Det er især vigtigt omkring jul og nytår, skrev Ulf Kristersson, formand for Moderaterne, tidligere i dag på Facebook.

Derudover indsætter Sverige et indrejseforbud fra personer, der befinder sig i Storbritanien. Det gælder for de næste 48 timer, lyder det.

Udenrigsminister i Sverige, Ann Linde (S), fortæller, at alle svenske statsborgere i Storbritannien skal henvende sig til det britiske ambassade, og desuden skal alle svenskere, der har været ude at rejse fra 12. december lade sig teste.

Den nye variant er endnu ikke bekræftet i Sverige. Men det kan ikke udelukkes, at den findes i landet, meddeler Folkhälsomyndigheten.