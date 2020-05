Sverige noterer 67 nye dødsfald og Löfven advarer om lang krise

Yderligere 67 personer i Sverige smittet med coronavirus er registreret døde det seneste døgn.

Det oplyser Folkhälsomyndigheten - Sveriges sundhedsstyrelse - ifølge SVT. Dagen før var tallet 124.

Stigningen betyder, at i alt 2653 personer smittet med coronavirus er døde i Sverige. Det svarer til 26 døde per 100.000 indbyggere.

Af disse er 1156 kvinder og 1497 mænd. De fleste dødsfald relateret til coronavirus er sket hos 80-89-årige. Det er fortsat den svenske hovedstad, Stockholm, som er hårdest ramt.

Antallet af smittede er steget til 21.520.

Statsminister Stefan Löfven har i en virtuel tale 1. maj adresseret coronasituationen i landet. Her advarede han om, at der kommer til at gå lang tid, før krisen er drevet over.

Han opfordrede videre den svenske befolkning til at holde ud.

- Trods alle indsatser kommer flere til at blive syge, flere kommer til at dø, og flere kommer til at miste deres job, lød det fra Löfven.

Talen handlede nærmest udelukkende om coronakrisen, som har kostet langt flere liv i Sverige end i nabolande som Danmark og Norge.

I Danmark er i alt 460 døde med coronavirus, mens tallet for Norge er 210 - en mere end torsdag.

Norge har desuden fredag registeret det laveste antal af indlagte på sygehuse siden 18. marts. 82 er indlagt i Norge, hvoraf 30 er i respirator.

Den svenske statsminister sagde i sin tale, at han ville ønske, at det værste var overstået.

- Men desværre. Vi er der ikke endnu. Derimod er der langt dertil, sagde Stefan Löfven i sin tale.

Derfor var hans opfordring til svenskerne, at de ikke begynder at slappe af.

- Mange har gjort meget. Men alle vil blive nødt til at gøre mere, sagde Löfven.

Han understregede, at en fortsat indsats fra den enkelte var helt afgørende for sundhedsvæsenets muligheder for at klare krisen.