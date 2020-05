Sverige ramt af historisk kraftigt jordskælv

Klokken tre natten til mandag blev Kiruna i Lapland i Nordsverige ramt af et jordskælv.

Dermed blev al minedrift indstillet i området og den gigantiske jernmalmsmine, der regnes for verdens største, blev evakueret.

- Det mest kritiske lige nu (klokken cirka 8.00 mandag morgen, red.) er at få vandpumperne i minen til at køre. Vandstanden stiger hele tiden, og skulle de stige så meget, at det når kraftværket, har vi alvorlige problemer, lyder det fra Fredrik Björkenwall, der er pressemedarbejder hos mineselskabet LKAB.

Der er sket sammenfald flere steder i LKAB's kæmpe-mine, hvor 'kun' 13 minearbejdere var på job i minen, da jordskælvet indtraf. Ingen blev såret.

- De blev hurtigt evakueret. På det tidspunkt af døgnet er der meget lidt underjordisk aktivitet i minen, siger Fredrik Björkenwall ifølge Aftonbladet.

Seismolog fra Uppsala Universitet, Björn Lund, oplyser, at jordskælvet blev målt til 4,8 på Richterskalaen.

Heldigvis var der ikke mange mennesker på arbejde i de underjordiske gange, da jordskælvet indtraf i nat. Arkivfoto: Shutterstock.

180 gange større

Det er det største jordskælv, der nogensinde er registreret i Sverige.

- Det er meget større end jordskælvet i februar 2008 i Kiruna-minen i februar 2008. Dengang var der et dødsfald. Og det målte 3,2 på Richterskalaen - så dette er 180 gange større, siger Björn Lund.

I Sverige differentieres jordskælv, som har med minedrift at gøre, fra de som ikke har med minedrift at gøre. I Sjöbo i Sydsverige fandt der ligeledes et kraftigt jordskælv sted i 2008, der ikke var forbundet med minedrift.

- Før det skal du tilbage til 1986, hvor vi havde et jordskælv i Västergötland. Så dette er helt usædvanligt stort, siger Björn Lund til Aftonbladet.

Relateret til minedriften

Jordskælvet er utvivlsomt relateret til arbejdet i minen, siger seismolog Björn Lund.

- Generelt er det sådan, at jo dybere ned i klippen, du bevæger dig, des større er spændingen. Det er en observation, vi kender fra hele verden, siger han til Aftonbladet.

Flere mennesker i Kiruna har mærket til nattens kraftige skælv.

Virkelig bange

En af dem er Per Nilsson, der bor i det centrale Kiruna.

- Jeg greb fat i dørkarmen, fordi jeg mistede balancen. Jeg var virkelig bange. Hele huset gyngede frem og tilbage i måske 15 sekunder.

- Jeg tænkte i et stykke tid, at det kunne falde sammen, fordi det var en så enorm styrke i bevægelsen, siger Per Nilsson til Aftonbladet TV.

Politianmeldt

Per Nilsson er ked af LKAB's minedrift, der lige nu anses som være årsag til skælvet.

- Nu skal jeg først prøve at sove. Jeg har politianmeldt det, for det skal undersøges, om det vitterlig skyldes LKAB, eller der findes naturlige årsager, fortsætter Per Nilsson.