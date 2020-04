Sverige registrerer 12 coronadødsfald på et døgn

12 personer er det seneste døgn blevet registreret døde i Sverige efter at have været smittet med coronavirus.

Det fremgår af søndagens opførelse fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Det er et fald fra 17 lørdag, hvilket i forvejen var et stort fald i forhold til de foregående dage. Tallene skal dog tages med et stort forbehold, da der særligt i weekenden kan være forsinkelser i rapporteringerne.

Det fortalte statsepidemiolog Anders Tegnell tidligere på ugen.

- Det skal fortolkes med stor forsigtighed, fordi vi ved, at vi ikke har lige så meget rapportering i weekenderne, sagde Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten på et pressemøde mandag for knap en uge siden.

I alt er 899 coronasmittede personer bekræftet døde i Sverige.

Det seneste døgn blev i alt 332 personer registreret smittet med coronavirus i Sverige. Det betyder, at det samlede smitteantal er oppe på 10.151.

Til sammenligning er 273 coronasmittede personer bekræftet døde i Danmark, mens det samlede smitteantal lyder på 6174.

Der bor godt ti millioner indbyggere i Sverige.

Svenskerne har markeret sig ved at have en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset end mange andre lande - herunder Danmark.

Den svenske tilgang betyder, at samfundet ikke i lige så høj grad er lukket som hos eksempelvis de skandinaviske naboer Danmark og Norge.

Blandt andet er de svenske skoler stadig åbne.

- Vi har fået mange spørgsmål omkring skolerne. Vi har fået kritik af nogle. Men flere og flere siger også, at det er godt, at vi ikke lukker skolerne, fordi børnene skal have et sted at være.

- Indtil videre giver det mening at holde dem åbne. Men skulle det kræves at lukke dem ud fra et smitteperspektiv, så er vi klar til det, sagde Sveriges statsminister, Stefan Löfven, lørdag i et interview med svenske SVT.