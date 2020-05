Sverige registrerer 84 coronadødsfald fredag

Antallet af bekræftede coronadødsfald i Sverige stiger fredag med 84, oplyser landets sundhedsmyndigheder.

Dermed er der i alt 4350 coronadødsfald i landet. Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Siden coronavirusudbruddets begyndelse er i alt 36.476 personer bekræftet smittet i Sverige, og 2048 personer har fået eller får intensiv behandling for coronavirus.

I Sverige er der en næsten uforandret situation, men der er måske en tendens til en noget øget smittespredning, siger Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten.

Han siger, at en let stigning i smitteudbredelsen kan skyldes et øget antal test.

Han siger videre, at antallet af dødsfald er under 50 per dag, hvilket er et fald.

Sundhedsmyndighederne siger, at der også er tegn på lidt lavere smitteudbredelse på plejehjem. Dette kan ses på flere indikatorer - blandt andet i et mindsket antal nye tilfælde på plejehjem i Stockholm.

Den svenske regering har meddelt, at gymnasieskolerne bliver åbnet fra den 15. juni.

- Vi ser ikke mange tegn på smittespredning i det miljø, og det føles derfor vigtigt, at de kommer tilbage på skolerne, siger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens generaldirektør, Johan Carlson, siger, at han er bekymret for, at nye lempelser kan give et signal om, at faren er drevet over.

- Ja, de er jeg faktisk bange for. Og det er vigtigt, at vi igen og igen gentager mantraet om, at faren ikke er ovre, siger han.