Sverige sænker forsamlingsforbud til otte personer

En stigning af antallet af coronatilfælde i Sverige får nu de svenske myndigheder til at indføre yderligere restriktioner.

Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til otte personer.

Det oplyser den svenske regering mandag eftermiddag, skriver nyhedsbureauet TT.

- Coronavirussen tager desværre ikke hensyn til vores følelser. Det kræver flere restriktioner at få kurven vendt, siger statsminister Stefan Löfven på et pressemøde.

Löfven: Meget indgribende

Forsamlingsforbuddet træder i kraft 24. november.

- I dag kan jeg meddelte, at der fra og med 24. november maksimalt må samles otte personer på offentlige steder. Det er et meget indgribende tiltag, men det er helt nødvendigt for at kunne begrænse smittespredningen, siger statsministeren.

Löfven kalder det 'prøvelsens tid'.

- Regeringen kommer fortsat til at træffe beslutninger for at bremse smitten. Det er prøvelsens tid, det er dine og mine valg, hver dag, hver time og hvert øjeblik kommer til at afgøre, hvordan vi klarer det. Tag det rette valg, for dig selv og for samfundet, siger Löfven.

Markant stigning

Meldingen kommer, efter at Sverige de seneste uger har oplevet en markant stigning i smittetallene.

Også antallet af dødsfald blandt coronapatienter har været på himmelflugt de seneste uger.

Stefan Löfven opfordrer til, at svenskerne begrænser al social kontakt.

- Gå ikke i gymnastiksalen, gå ikke på bibliotek, og arrangér ikke middag derhjemme, siger Stefan Löfven.

Ingen mundbindskrav

Selvom Sverige skærper restriktionerne, vil myndighederne ikke kræve borgerne at bære mundbind, som det ellers er tilfældet i Danmark.

Adspurgt direkte til mange mennesker på lidt plads i myldretiden siger Johan Carlson, generaldirektør for Folkhälsmynndigheten:

- Man løser ikke et trængelsproblem med mundbind.

