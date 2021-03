Sverige sætter AstraZeneca-vaccine på pause

Sverige sætter AstraZeneca-vaccinen på pause.

Sundhedsmyndighederne har tirsdag valgt at stoppe vaccinationer med den omdiskuterede vaccine, oplyser regionale myndigheder.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Beslutningen kommer dagen efter, at Läkemedelsverket - Sveriges svar på Lægemiddelstyrelsen - meldte ud, at der efter styrelsens opfattelse ikke er nogen grund til at pakke AstraZeneca-vaccinerne væk.

- Vi har endnu ikke set nogen data, som tyder på, at der er en årsagssammenhæng, sagde Karl-Mikael Kälkner, der er sikkerhedsekspert hos Läkemedelsverket, til tv-stationen SVT, mandag aften.

En lang række store EU-europæiske lande - senest Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien - har også sat brugen af AstraZenecas coronavaccine i bero efter meldinger om blodpropper blandt personer, der har modtaget vaccinen.

I Belgien og Storbritannien fortsætter man med at bruge vaccinen.