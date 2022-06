Sverige sætter renten i vejret

Den svenske centralbank har givet renten et historisk løft

Det er ikke gået nogens næse forbi, at der er uvejr i verdensøkonomien.

Som konsekvens af det, hopper Sverige med på, hvad der i finansverdenen bliver kaldt 'klub-50' - nemlig en rentestigning på 0,5 procentpoint på én gang.

Det skriver Børsen.

Rentevåbnet

Inflationen er historisk høj, og en af de ting, man kan gøre for at regulere det, er at hæve renten.

Og det er netop, hvad den svenske centralbank, Riksbanken, nu har valgt at gøre.

Helt præcist hæver de renten med 50 basispunkter – eller 0,5 procentpoint – så renten nu er oppe på 0,75 pct.

Normalt hæves renten ikke med mere end 0.25 procentpoint, men fordi situationen er, som den er, har Riksbanken følt sig nødsaget til at gå skridtet videre.

- Risikoen for, at et højt inflationsniveau bider sig fast i pris- og lønudviklingen, er øget, skriver banken i en pressemeddelse, og griber derfor til rentevåbnet.

I begyndelsen af næste år venter Riksbankens direktion, at renten vil være blevet løftet til 2,0 pct.

Ud over rentestigningen har Riksbanken også besluttet at sænke støtteopkøb af obligationer hurtigere, end det blev meldt ud i april, skriver Børsen.

EU halter

En lang række centralbanker i Europa har valgt at gøre det samme med at hæve renten 0,5 procentpoint. Det gælder blandt andet Norge og Sverige, samt den britiske og schweiziske nationalbank.

Men ECB, Den Europæiske Centralbank, er de eneste, som ikke rigtig er hoppet med på 'klub 50'-bølgen endnu.

ECB varsler derimod et lille rentehop på 0,25 pct. i sidste halvdel af juli.

