Sverige skærper coronarestriktioner

Mens Danmark fra næste uge løsner en smule på de mange coronarestriktioner, går det den anden vej på den anden side af Øresund.

Onsdag har den svenske regering således meddelt, at landets restriktioner bliver skærpet.

Det skriver Aftonbladet.

Med til historien hører dog, at Sverige i forvejen har noget mere lempelige regler, og de nye regler, der gælder fra 1. marts, er stadig ikke lige så omfattende, som dem, der både før og efter 1. marts gælder i Danmark.

Skal lukke tidligere

Alle restauranter og barer, som endnu har lov til at holde åbent i Sverige, skal fra 1. marts lukke klokken 20.30 - uanset om de sælger alkohol eller ej. Reglerne gælder også caféer.

Derudover bliver antallet af kunder i butikker, indkøbscentre og træningscentre skærpet yderligere. De regionale myndigheder har fået mandat til at fastsætte antallet lokalt.

- Rejserne er blevet mere hyppige, og der er mere trængsel visse steder. Vi er nødt til at øge opmærksomheden på de tiltag, som allerede findes, men også øge mulighederne for at følge retningslinjerne. Vi ved at indkøbscentre og butikker skaber problemer med trængsel, siger generaldirektøren i Folkhälsmyndigheten, Johan Carlsson, på et pressemøde.

De nye tiltag kommer også til at berøre idræt for børn og unge, idet man nu ikke længere vil tillade sportskampe for den aldersgruppe, idet 'konkurrencesporten er blevet omfattende'.

Forsamlingsloft og alkoholgrænse

Sverige har på nuværende tidspunkt et forsamlingsloft på otte personer. På restauranter er det højst tilladt at være fire personer ved samme bord, og det er forbudt at servere alkohol mellem klokken 20 og 11.

Sverige har desuden indført et indrejseforbud for rejsende fra Danmark, Norge og Storbritannien samt ikke-EU-borgere. Personer fra eksempelvis Danmark, der arbejder i Sverige, har dog lov til at rejse ind mod forevisning af en negativ coronatest.

