Sveriges 'ismand' hyldet

Den svenske Søren Brostrøm, Anders Tegnell, modtager store lovprisninger og hyldes som 'det femte medlem af ABBA'.

I hvert fald i britisk medier.

Tabloide The Sun beskriver Tegnell som den 'iskolde forsker, der reddede Sverige fra coronavirus UDEN nedlukning - og nu er han en nationalhelt'.

Ifølge Anders Tegnell høster Sverige for tiden frugterne af en omstridt coronastrategi. Foto: 10090 Claudio Bresciani/Tt/Ritzau Scanpix

'Latterligt'

Trods kritikken som Tegnell mødte, da han nægtede en svensk lockdown, holdt han fast. Han mente og mener endnu, at det ville være 'latterligt' med en nedlukning, samt at der er 'meget lidt bevis' for, at masker er effektive i bekæmpelsen af coronavirus.

Mange lande, inklusive Danmark, ser frem mod en anden bølge af coronavirus. I Sverige gør man det ikke.

Vores naboer har nemlig lave smittetal.

Mødte stor kritik

Den største kritik, som Tegnell mødte, kom blandt andet fra den svenske højrefløj. Da dødsfaldene begyndte at rulle ind over landets plejehjem, blev det af kritiske politikere betegnet som en 'massakre.'

I den britiske artikel fra The Sun sammenligner journalisten blandt andet, hvilken effekt de forskellige coronastrategier har haft på økonomien i henholdsvis England og Sverige.

Mens den engelske økonomi ifølge The Sun er skrumpet med 20 procent i løbet af de første tre måneder med coronavirus, så svandt den kun ind med ni procent i Sverige.

I alt har 41.759 person med coronasmitte mistet livet i England, mens tallet er 5865 i Sverige.

Sverige har lige nu blandt de laveste antal af nye smittede i hele Europa.

De seneste 14 dage er der således 'kun' registreret 22,2 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere.

