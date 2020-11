Sveriges statsminister: - Det kan være hårdt - det kan være brutalt

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, siger i en tale til det svenske folk, at det er tydeligt, at der går tid, før Sverige er tilbage til det normale.

Han siger, at det er svært, men at det er 'helt nødvendigt':

- Det kan være hårdt. Det kan være brutalt. Men det er så hårdt og brutalt, som virkeligheden er. Vi ved, hvad vi skal gøre. Vi har gjort det før, siger han.

Det helt store budskab på pressemødet er, at alle skal gøre mere.

- Det er op til dig og mig, så hold dig opdateret på anbefalingerne. Mød kun dem, du bor hos. Og hvis du bor alene, skal du vælge nogle få at mødes med. Og du, som er arbejdsgiver, skal gøre det muligt for dine ansatte at arbejde hjemmefra.

- Til dem, som ikke føler, det vedrører jer: Selv hvis du bliver lidt syg, kan du smitte andre.

- Det vil tage tid, før vi er igennem det her, og indtil da er det den nye norm for hele samfundet, for hele Sverige. Til dig, der føler, at alt er mørkt nu, vil jeg sige, at situationen ikke er håbløs. Sverige testes, ja, men Sverige vil stå fast, siger han til svenskerne.

Sveriges statsminister kom ikke med nogen nye tiltag eller lignende på pressemødet, men Stefan Löfven fik slået en streg under, at svenskerne skal holde fast og gøre endnu mere, hvis Sverige skal komme godt igennem pandemien.

I Sverige er 6403 personer døde, efter de er blevet smittet med coronavirus.