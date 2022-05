Sveriges statsminister: Vi søger om Nato-medlemskab

Den svenske regering har formelt besluttet, at Sverige vil søge om Nato-medlemskab.

Det oplyser landets statsminister, Magdalena Andersson, på et pressemøde.

- Vi kommer til at meddele Nato, at vi vil være medlem af alliancen.

- Det står klart, at der er bredt flertal i Sveriges Riksdag for, at Sverige skal gå med i Nato, siger hun.

Selvom det i et stykke tid har været ventet, at Sverige ville søge om medlemskab i forsvarsalliancen, er det først nu, den officielle udmelding kommer.

Regeringen havde et møde tidligere på dagen, og inden da blev der holdt en folketingsdebat om den sikkerhedspolitiske situation.

- Det bedste for Sveriges sikkerhed er, at vi går med i Nato, siger Magdalena Andersson.

Den Svenske statsminister kalder Ruslands krig i Ukraine for 'en af ​​de værste krænkelser nogensinde mod FN-pagten'.

Tak for det gode samarbejde

Hun takkede også Ulf Kristersson, der er partileder for Moderaterne.

Ulf Kristersson deltog også selv på pressemødet.

- Vi lever i en farlig tid lige nu. Rusland vil ikke lide, at Sverige og Finland tilslutter sig Nato, siger han.

- Både Sverige og Finland skal være forberedt på urolige måneder. Det siger vi ikke for at skabe angst, men for at påkalde opmærksomhed.

Mette Frederiksen kommenterer

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), og forsvarsminister Morten Bødskov (S) holdt umiddelbart efter Sveriges udmelding et pressemøde.

- Vi er naboer, vi er venner. Vi ser frem til at være NATO-allierede. Vi ønsker derfor, at Danmark skal gøre alt for, at det går hurtigt, siger Mette Frederiksen.

- Vi tilkendegiver, at vi står side om side med vores nordiske naboer.

Hun fortæller også, at Danmark nu har besluttet at give Sverige og Finland sikkerhedsforsikringer sammen med Island og Norge fra dags dato.

