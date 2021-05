- Svigtede Schlüter for Nyrup

Poul Schlüter var meget lidt sentimental og alligevel meget varm. Det viste han, da hans tidl. hustru, Lisbeth døde, og han skulle takke pressen for den respekt og omtanke, journalisterne havde udvist. Ved den tv-sendte mødestart fik alle den private tak, hvorefter han som statsminister resolut gik videre.

– Danmarks økonomi hang i laser i 70’erne. Kun Grækenland havde en økonomi, der var dårligere, erindre Marianne Jelved (R). Foto: Jonas Olufson

– Det var typisk Schlüter. Han var ordentlig og nød derfor stor respekt. Jeg er glad for, at jeg også lærte ham at kende personligt. Jeg blev jævnligt inviteret ind på hans kontor til en snak og en kaffe – ja nogle gange også en whisky, smiler hun og tilføjer, at Schlüter som statsmister var den rigtige mand i stolen på det rigtige tidspunkt.

Statsminister Poul Schlüter var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Foto: Bo Svane

Skattereform og dyrtid

– Danmarks økonomi hang i laser i 70’erne. Kun Grækenland havde en økonomi, der var dårligere. Socialdemokratiet sad på magten det meste af det årti, og Anker Jørgensen var låst af fagbevægelsen. Derfor var Schlüters reformer nødvendige. Han etablerede f.eks. fastkurspolitik, afskaffede dyrtiden og lavede en skattereform.

Marianne husker også den gang, hun svigtede Poul Schlüter.

– Jeg pegede jo på Poul Nyrup den gang på bekostning af Schlüter. Men selv ved dette ’svigt’ viste Schlüter format. Prinsesse Benediktes sølvbryllup skulle fejres to dage efter regeringsskiftet, så alle undtaget Schlüter havde måttet levere deres indbydelser tilbage. I stedet var alle vi nye ministre hasteinviteret. Jeg så Schlüter i forgemakket til den store sal og gik forsigtigt over for at høre, hvordan han havde det. Han tog mig venligt i armen, nikkede over mod Nyrup og sagde: ’Tror du også, at du bliver inviteret på whisky af ham der?’

