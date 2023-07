Svigtet af forsikringsgigant: Tom har ventet i otte år på millionerstatning

På trods af en klokkeklar afgørelse i Vestre Landsret og et forlig i Højesteret har Tom Tønnies nu ventet otte år på erstatning fra Alm. Brand for en ulykke, der fandt sted i 2010. Alm. Brand nægter at forholde sig til sagen

På trods af en klokkeklar afgørelse i Vestre Landsret og et forlig i Højesteret har Tom Tønnies nu ventet otte år på erstatning fra Alm. Brand for en ulykke, der fandt sted i 2010. Alm. Brand nægter at forholde sig til sagen

Har du oplevet, at dit forsikringsselskab trækker erstatningssager i langdrag, eller har du kendskab til, hvordan forsikringsselskaber arbejder med erstatningssager, så kontakt journalisten anonymt her.

'Forsikringer, der passer til dig'.

Alm. Brands motto er ikke til at tage fejl af, men når uheldet er ude, er det tilsyneladende 'forsikringer, der passer til Alm. Brand'.

Mens selskabet ikke har problemer med at malke kunderne for forsikringspræmier, har de angiveligt store problemer med at udbetale pengene, når uheldet rammer.

Det er 72-årige tidligere advokat Tom Tønnies fra Vejen et levende eksempel på.

Han brækkede ryggen i 2010, mens han hjalp sin ældre klient med at løfte en motorcykel, da de skulle gøre boet op, efter at klientens bror var gået bort. Og selvom Vestre Landsret og Arbejdsskadestyrelsen i 2015 anerkendte uheldet som en arbejdsskade, har Tom Tønnies endnu ikke set en krone.

Annonce:

- Det holder mig ofte vågen om natten. Jeg vågner sommetider ved en 3-tiden, og så kører tankerne. Og det er altid den skide sag, undskyld mig mit udtryk.

- Jeg tænker på det hvis ikke dagligt, så næsten dagligt. Det, jeg har det værst med, er den mistænkeliggørelse, som jeg absolut ikke synes, jeg har fortjent, siger Tom Tønnies.

- De trækker bare sagen i langdrag. Man kan ikke stole på dem overhovedet. Det viser hele historikken med sagen også. Det at have en modpart, man ikke kan stole en skid på, er ret ubehageligt. Det er ikke ordentligt, siger Tom Tønnies. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juridisk tovtrækkeri

I første omgang afviste Byretten i Esbjerg, at Tom Tønnies' skade var en ansvarsskade og dermed dækket af forsikringen idet retten mente, at advokaten havde ydet en vennetjeneste, og at klienten ikke havde handlet uforsvarligt ved hændelsen.

Vestre Landsret mente derimod, at Tom Tønnies kom til skade, da han ville forhindre, at hans klient kom til skade. Hvis han ikke havde holdt maskinen, ville den ældre mand have fået motorcyklen ned over sig, og dermed en ansvarsskade, dækket af Alm. Brand, vurderede landsretten med stemmerne 3 mod 0.

Annonce:

Alm. Brand tog sagen i Højesteret, hvorefter de to parter indgik et forlig. Tom Tønnies skulle selv dække 35 procent af skaderne, mens resten skulle dækkes af Alm. Brand, fremgår det af et forlig, som Ekstra Bladet er besiddelse af.

Tom Tønnies forventede herefter hurtig udbetaling. Dengang var erhvervsevnetabet ansat til 30 procent. Et beløb, der blev opgjort til 940.000 kr.

Erhvervsevnetabet er efterfølgende steget, fordi han blev nødt til at stoppe på sit arbejde.

Uenige om sygdom

Imidlertid opstod der et problem, fordi de to parter var uenige om det samlede erhvervsevnetab. I kølvandet på en større rygoperation fik Tom Tønnies flere følgeskader.

Alm. Brand mente pludselig slet ikke, at skaderne var en konsekvens af den forløftningsskade, han pådrog sig, da han hjalp sin ven og klient med at løfte motorcyklen, men mente i stedet, at skaden ville være kommet alligevel på grund af Tom Tønnies' egne sygdomsanlæg.

Annonce:

- De anerkender ikke en skid. De vil ikke anerkende, at mine skader skyldes det løft af motorcyklen, selvom den højeste lægelige ekspertise, Retslægerådet, nu to gange har givet mig medhold, siger Tom Tønnies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har nu opgjort Tom Tønnies' erhvervsevnetab til 75 procent, da han i 2012 som følge af skaden var nødt til at opgive sit arbejde. Det fremgår af et processkrift, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Og nu vil Alm. Brand have det forelagt for AES igen. Det er dem, der fastlægger invaliditetsgraden.

Tom Tønnies sidder med bunkevis af sagsakter foran sig. Det har været en lang og opslidende proces. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Sølle forlig

Alm. Brand har forsøgt at spise Tom Tønnies af med et beskedent forlig på 700.000 kr. Tom Tønnies mener, at han er berettiget til 1,6 mio. kr med tillæg af renter - et beløb, der nu løber op i knap 2,4 mio. kr.

Ifølge Tom Tønnies havde han for længst kastet håndklædet i ringen, hvis han ikke selv havde en fortid som advokat og havde fået andre, privattegnede forsikringer udbetalt.

- Så havde jeg for længst taget næsten imod hvad som helst, siger han.

Annonce:

Det helt store problem ifølge Tom Tønnies er, at de store giganter blokerer systemet, når de trækker forsikringssager i langdrag.

- Jo mere de klager, jo mere de vil have forlagt - uanset om der er grund til det, eller ej - des længere ekspeditionstid bliver der på alt. Det gælder retten, AES, Ankestyrelsen og på Retslægerådet.

- Det vil være til deres fordel jo længere tid, der går, fordi der altid vil være nogle, der bliver nødt til at stikke piben ind og tage et eller andet kummerligt forlig, siger han.

Tom Tønnies har længe kigget efter sine forsikringspenge fra Alm. Brand. Og sagen kører stadig på 8. år efter afgørelse i Vestre Landsret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Intet svar

Ekstra Bladet har forelagt Tom Tønnies' kritik for Alm. Brand. Forsikringsgiganten bad om ekstra lang tid til at svare, fordi de skulle sætte sig ind i sagen.

Efter tre dage meldte Alm. Brand tilbage, at de ikke ønskede at sagsbehandle i medierne, selvom Tom Tønnies havde givet fuldmagt til, at de gerne måtte udtale sig i den konkrete sag. Det nægtede selskabet.

Lis Katz Krefeldt, direktør for skadeservice person & ansvar i Alm. Brand kom dog med følgende ikkesvar.

Annonce:

'Generelt mener vi, at det er meget beklageligt med så lang en behandlingstid uden en endelig afklaring. Det bør som udgangspunkt ikke tage så længe, og det er da også meget ualmindeligt, at afgørelser er så lang tid undervejs'.

'Vi kan ikke kommentere konkrete sager om kunder. Sager om personskade tager dog typisk længere tid end andre slags sager, fordi de ofte kræver vurderinger fra specialister og kræver tid for at afklare, hvor permanente skader der er tale om'.

'I nogle sager kan der dog opstå tvivl om, hvorvidt en skade er dækket, eller hvor stor en kompensation en skade skal give. Ved tvivlstilfælde vil det ofte kræve flere uvildige instansers vurderinger, og i helt enkeltstående tilfælde på flere retsniveauer, og så sagerne tager væsentlig længere tid', skriver hun.

Ekstra Bladet havde en lang række spørgsmål til Alm. Brand, herunder hvorfor Tom Tønnies ikke har fået en krone.

Ekstra Bladet ville også gerne vide, hvordan man kan have tillid til at være forsikret hos Alm. Brand, når de snylter deres ansvar, hvis uheldet rammer. Det ville forsikringsmastodonten ikke forholde sig til.