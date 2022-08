Svigtet af sundhedsvæsnet: - Blodet væltede ud

Siden 9. februar i år har Torben Vejen været ind og ud af Viborg Sygehus. Det vidner hans over 300 sider lange journal om. Ifølge Torben Vejen har behandlingen langt hen ad vejen været under al kritik.

- Det var døren til helvede, der blev åbnet, siger han.

Torben Vejen er bodybuilder og lægger ikke skjul på, at han flere gange i sit liv har benyttet sig af anabolske steroider.

Netop steroider er antageligvis årsagen til, at Torben Vejen nu har været gennem mere end 20 fejlslagne operationer i samme ben på Ortopædkirurgisk afsnit.

- Jeg ved godt, at det er min egen skyld, at jeg tog steroider, men derfor har jeg i det mindste ret til ordentlig behandling.

- Jeg har fået den ringeste behandling, man overhovedet kan få, siger Torben Vejen.

Udvikler bylder

Efter et skud med steroider i sit venstre lår, begyndte Torben Vejen at udvikle bylder i låret. Han blev opereret første gang 9. februar. Sidenhen har Torben Vejens liv udviklet sig til et inferno af smerter.

Senest blev Torben Vejen opereret 29. juni. Lægen, der udførte operationen, mente ikke, at det var nødvendigt for Torben at nedtrappe sin blodfortyndende medicin, hvilket resulterede i stort blodtab.

- Lægen fortalte, det kun var et lille indgreb og sender mig hjem samme dag. Da jeg så havde været hjemme i en time, væltede blodet ud.

- Så blev jeg opereret igen, hvor sygeplejersken sad hos mig hele natten, fordi de forventede, at jeg ville få hjertestop, da jeg mistede så meget blod, siger Torben Vejen, der tabte knap to liter blod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser Torben Vejens ben ud, efter flere fejlslagne operationer. Foto: Ernst van Norde

Mystik om hjertestop

Spoler vi tiden tilbage til april, bliver Torben indlagt med smerter i bryst og ben. Ifølge Torben Vejen har han på en stuegang tidligere fået fortalt, at han kortvarigt fik hjertestop under en af sine operationer.

Hjertestoppet fremgår ikke af journalen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Viborg Sygehus kan ikke udtale sig yderligere, fordi lægen, der gik stuegang, er på ferie. Men hjertet var blot ét problem af mange.

- De kunne ikke finde noget med hjertet. Så spurgte jeg ind til mit ben, fordi jeg stadig havde meget ondt. Så fortalte lægen mig, at han ikke kunne se, det var hævet.

- Det var næsten dobbelt så stort som det andet ben. Mit plaster var sivet fuldstændig igennem. Så beder lægen mig om at tage hjem, fordi der ikke var noget, de kunne gøre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lægen kunne ifølge Torben Vejen ikke se, at der skulle være noget galt med hans ben, selvom det tydeligvis pibler ud med væske. Foto: Privatfoto

Tilfældigvis skriver cheflægen en mail til Torben Vejen, efter han blev sendt hjem. Torbens kone, Connie, svarede, at Torben lå med stærke smerter.

- Vi aftalte, jeg kom næste dag klokken 08.00. Klokken 08.30 kom der en læge og klokken 09.00 var jeg tilbage på operationsbordet, siger Torben Vejen.

Efterladt stakåndet

I en anden episode på Viborg Hospitals akutafdeling bliver Torben Vejen efterladt stakåndet med smerter i brystet, udstråling i halsen og i venstre arm, men på trods af Torben Vejens dårlige hjerte bliver han ifølge ham selv efterladt.

- Jeg sad ude på toilettet, og jeg havde så mange smerter og ondt i min side. Når jeg har så mange smerter, går det ud over mit hjerte. Så ringer jeg på snoren, fordi jeg slet ikke kunne få luft.

- Så kommer sygeplejersken efter et kvarter og fortæller mig, hun lige vil hente noget medicin til mig. Så går hun igen og lader mig sidde derude. Så kravlede jeg bogstaveligt ind i seng, fordi jeg ikke kunne komme op og stå, siger Torben Vejen.

Imidlertid deler Viborg Sygehus ikke samme billede som Torben Vejen, fremgår det i et skriftlig svar fra cheflæge i Akutafdelingen Karen Kudsk.

'Patienten er tilset hyppigt, og sygeplejersken har handlet med udgangspunkt i den konklusion, der foreligger i journalen. Hun har tilbudt ham hjælp med at følge ham ind i seng, da han har det dårligt på toilettet, og patienten har ikke ønsket dette. Da hustru henvender sig og giver udtryk for hendes bekymring, sørger vores oversygeplejerske for at hente hjælp'

'Det er naturligvis beklageligt, at patienten har haft en dårlig oplevelse på Akutafdelingen. Vi tager altid gerne en snak med patient og pårørende om deres forløb, hvis de ønsker det. De er velkomne til at henvende sig, hvorefter de vil få en indkaldelse', skriver hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torbens kone, Connie, er sygemeldt, da hun er plaget af angst i forbindelse med sin mands mange anfald. Hun har været en stærk støtte for Torben Vejen gennem et forløb plaget af smerter og tvivlsom behandling. Foto: Ernst van Norde

- Fuldstændig urimeligt

Torben Vejen føler ikke, at han bliver lyttet på i den tid, hvor han har været under behandling på Viborg Sygehus. Under en af sine indlæggelser forsøger han at fortælle lægen, at han har en byld på indersiden af låret.

- Så opererer han mig og fjerner kun den byld, der er på udvendig side af låret. Da jeg vågner op, spørger jeg lægen, hvorfor han ikke har fjernet den byld på indvendig side af låret. Så siger han til mig, det er arvæv.

- Ved siden af mig står en rigtig flink sygeplejerske, der fortæller lægen, at hun kan se mit ben er vokset, siden jeg er kommet tilbage. Så kigger lægen rigtig provokerende og siger: ’Når jeg siger, det er arvæv, så er det arvæv’.

Det viste sig at være en byld på indersiden af låret, så Torben måtte endnu en tur mere på operationsbordet.

- Det er fuldstændig urimeligt. De lytter slet ikke til, hvad jeg siger, siger Torben Vejen.

'Beklageligt'

Hos Viborg Sygehus beklager de, at Torben Vejen har opfattelsen af at være blevet behandlet dårligt. Det skriver cheflæge på Ortopædkirurgisk afsnit Steen Olesen i et svar til Ekstra Bladet.

'Først og fremmest er vi kede af, at patienten har haft en dårlig oplevelse i forløbet. Torben Vejen har haft et langvarigt forløb på grund af gentagne dannelse af byldelignende udfyldninger på venstre lår'.

Derudover skriver cheflægen, at en anden af afdelingens læger har opfordret Torben Vejen til at anmelde behandlingsforløbet til Patienterstatningen.

'Regionshospitalet Viborg har altid den tilgang, at hvis man synes, at man har haft dårlig oplevelse, står vi til rådighed for dialog og giver vejledning om muligheder for at indgive en klage og få sagen undersøgt', skriver cheflægen.