Svimlende millionbeløb: Makuleret maleri skal under hammeren igen

Tilskuerne var mundlamme, da et kunstværk af den populære kunster Banksy i 2018 delvist makulerede sig selv, sekunder efter det var blevet solgt.

Nu skal maleriet, som hedder 'Love is in the Bin' (kærlighed er i skraldespanden, red.), snart tre år efter hændelsen igen på auktion.

Og det forventes at være steget voldsomt i værdi siden sidste hammerslag, skriver CNN.

Auktionen finder sted ved auktionshuset Sotheby's i London 14. oktober i år. Foto: Tom Nicholson/Ritzau Scanpix

Steget til det seksdobbelte

Da hammeren faldt i 2018, startede en automatisk mekanisme, der var indbygget i rammen, som rev kunstværket halvvejs i småstykker.

Det udløste efterfølgende en stor debat om, hvorvidt der var tale om et pr-stunt eller en kritik af de tårnhøje kunstpriser, og det er fortsat uklart, hvad den præcise årsag til makuleringen var.

Maleriet er forblevet rammen - delvist makuleret - og skal nu igen på auktion ved Sotheby's auktionshus i London.

Denne gang vurderer auktionshuset, at maleriet kan blive solgt for næsten seks gange så meget som i 2018.

Svimlende millionbeløb

I 2018 blev maleriet solgt for 1,4 millioner pund, hvilet svarer til omkring 12 millioner danske kroner.

Det betyder, at det makulerede maleri denne gang kan blive solgt for op mod 72 millioner danske kroner.

Værket, som er blandt den anonyme kunstners mest ikoniske, hed oprindeligt 'Girl with the Balloon' (pige med ballonen, red), men skiftede efter makuleringen navn til 'Love is in the Bin'.