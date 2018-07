Svindel med dit kreditkort: Derfor kan du ikke stoppe betalingen

TIP OS: Har du fået dit kreditkort misbrugt og problemer med at få pengene tilbage? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Der er ingen vej tilbage, hvis dit kreditkort først er blevet misbrugt af svindlere til at betale for rejser, elektronik og andre dyre indkøb.

Hele ideen bag et kreditkort er nemlig, at et beløb skal være trukket, før man kan gøre indsigelse mod købet.

Det er med andre ord ikke nok, at du opdager, der er reserveret et beløb, man ikke kender til.

Lænset på ferien

Det er også forklaringen på, at for eksempel familien Frandsen tålmodigt må vente på, at svindlernes køb går igennem på deres konto, efter familien forleden blev lænset for mere end 30.000 kroner.

Indtil videre venter betalinger for flere rejser, som familien intet har at gøre med.

Men først når betalingerne går igennem, kan man som bankkunde gøre indsigelse, afslører en gennemgang af bankernes kortbetingelser, som Ekstra Bladet har lavet.

Penge føres tilbage

De fleste banker har dog den regel, at beløbet omgående føres tilbage til kundens konto, mens sagen undersøges.

Kun hvis banken senere finder ud af, at du har ansvaret for hævningerne, kan beløbet igen blive trukket for kontoen, ligesom man skal betale renter og nogle gange også et gebyr for ulejligheden.

Du skal reagere

Det er et krav, at man reagerer så hurtigt som muligt, når et eller flere træk på ens konto ikke kan genkendes.

Hovedreglen er, at der maksimalt må gå to uger, fra man opdager fejlen til man gør indsigelse.

Men det er klart, at hvis du har mistanke om, at hævningerne sker, fordi svindlere har fået fingre i dine kreditkortdata, så skal du reagere omgående.

Kan blive dyrt

Det er også vigtigt, at du løbende holder øje med kontoen.

I værste fald risikerer du at skulle betale en selvrisiko på op til 8000 kroner, hvis det viser sig, at du har været groft uopmærksom - og i nogle tilfælde hele beløbet hvis du for eksempel har givet din pinkode til andre.

