Svindlere udnytter årsopgørelsen: Højsæson for falske mails

'Vi har forsøgt at kontakte dig med hensyn til en enestående restitution til værdien af 4,520.16 DKK. Anmodninger om tilbagebetaling af skat er tidsbegrænset. og det er vigtigt, at du fuldfører dit krav så hurtigt som muligt'.

Sådan lyder det på ubehjælpsomt dansk i en mail, der giver sig ud fra at være sendt af SKAT. Mailen, der er underskrevet Marine Duval, Dansk Skattekontor Rådgiver, er blot en af mange falske mails, som bliver sendt ud til borgere i forsøget på at franarre dem personlige oplysninger.

Fredag blev årsopgørelsen frigivet, og med en af skattevæsenets travleste perioder følger også en bølge af falske mails og sms'er.

- Generelt oplever vi, at der er falske mails hele året rundt, hvor man bruger os som afsender. Specielt på de skattemæssige højtider, altså omkring årsopgørelsen og forskudsopgørelsen, oplever vi, at der kommer ekstra mange falske mails, fortæller Rikke Madsen, der er presseansvarlig i Skattestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mailen her er et eksempel på, hvordan svindlere tidligere har forsøgt at snyde folk til at udlevere personlige oplysninger. Foto: Skattestyrelsen.

Sender ingen mails

Skattestyrelsen ser både falske mails, sms'er og opringninger, hvor svindlere giver sig ud for at komme fra skattevæsenet.

- Tit er det nogen, der forsøger at lokke dine kontooplysninger ud af dig. De kan for eksempel sige, at du skal have nogle penge tilbage, og at du skal klikke for at indtaste dine kontrooplysninger. Det kunne vi aldrig finde på.

- Vi ville højst oplyse dig om, at du skal have penge, og det ville stå i årsopgørelsen. Det ville vi aldrig skrive på en mail, og vi ville altid sætte pengene direkte ind på din NemKonto, fortæller Rikke Madsen.

- Så de næste par dage sender I slet ikke nogle mails ud, der handler om årsopgørelsen?

- Nej, det gør vi ikke, fastslår hun.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Selvom det lyder fristende at få 7650 kroner retur fra Skattestyrlsen, skal man ikke indtaste sine kontooplysninger. Skal man have penge retur, bliver de sat direkte ind på ens NemKonto. Foto: Skattestyrelsen

Selvom der bliver henvist til skat.dk i bunden af mailen, er den stadig fup. Foto: Skattestyrelsen

Bliver man kontaktet af nogen, der udgiver sig for at være fra Skattestyrelsen, kan man nemt tjekke, om den er god nok.

På www.skat.dk/falskemails kan man se eksempler på falske mails, sms'er og hjemmesider og få gode råd til, hvordan man genkender en falsk mail eller sms.

- Hvis man er i tvivl, skal man lade være med at taste nogle oplysninger ind. I stedet kan man gå ind på skat.dk og logge ind i stedet for at følge nogle links i en mail, siger Rikke Madsen fra Skattestyrelsen.