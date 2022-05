Svindlet af 'kvinden med den tunge kuffert': - Jeg havde håbet på noget bedre for hende

- Hold da op! Det vidste jeg ikke.

Sådan lød det fra Janne Fruergaard Keyes, da en journalist fra Ekstra Bladet ringer for at høre, hvad hun tænker om, at Marie Madeleine Steen, der i Danmark er kendt som 'kvinden med den tunge kuffert', er død.

- Det er sådan lidt chokerende på en eller anden måde, siger Janne, der oplevede at blive svindlet af kvinden tilbage i 2016.

Marie Madeleine Steen døde d. 20. april, men nyheden nåede først danske medier mandag.

Havde håbet på noget bedre

Selvom Marie Madeleine Steen svindlede Janne og gav hende en ubehagelig oplevelse, der sad i hende længe efter, havde Janne alligevel håbet på et bedre udfald.

- Jeg tror måske, at jeg inde i mig selv havde håbet på, at hun på et eller andet tidspunkt ville pensionere og få et bedre liv.

- Men jeg ved, at man har prøvet så meget, så jeg ved også godt, det er naivt. Men ja, jeg kunne da godt have tænkt, at hun kunne have fået noget fred på en anden måde. Få et fast sted at være og falde til ro.

Janne er klosterforvalter på Ørslev Kloster, der fungerer som arbejdsrefugium for alle med et arbejdsprojekt og brug for ro til at fordybe sig. Foto: Ørslev Kloster

Hvordan har hun fyldt for dig, siden det hele skete?

- Hun er kommet til at fylde rigtig meget. Oplevelsen i sig selv sad i mig i lang tid. Månedvis. Fordi det var så vild en oplevelse på en eller anden måde. Og podcasten ('Kvinden med den tunge kuffert', red.) har jo også affødt, at hun er blevet ret kendt, kan man sige - og at jeg får ret mange henvendelser.

- Jeg synes i lang tid, at det var svært, at blive direkte forbundet med hende. Og i lang tid kom et billede op af mig, hvis man søgte på hendes navn.

Svindlede Janne for 4071 kroner

Da Marie Madeleine Steen checkede ind på Ørslev Kloster ved Skive, hvor Janne er klosterforvalter, i januar 2016, kom Janne umiddelbart godt ud af det med hende. Men efter en uges tid forsvandt 'kvinden med den tunge kuffert' uden at betale regningen på 4071 kr.

Efterfølgende fandt Janne ud af, at den norske kvinde havde henvendt sig til Skive Folkeblad med det formål at sværte Janne til.

Oplevelsen af at blive svindlet gjorde stort indtryk på Janne og sad i hende længe.

- Jeg nåede at blive ret bange, fordi jeg i et stykke tid troede, hun var ude efter mig - så derfor havde jeg det faktisk ret dårligt. Da jeg så fandt ud af, at det var en større forbrydelse, hun havde gang i, havde jeg det ikke dårligt på det personlige plan længere.

Norges største seriesvindler er død

Marie Madeleine Steen blev 20. april fundet død på et lejlighedshotel i den norske kommune Lillestrøm.

Det bekræfter norsk politi over for Dagbladet.

Marie Madeleine Steen brugte navnet Marie Madeleine Larsen som alias i Danmark. Foto: Privatfoto

Efterforskningsleder Per Morten Hvattum siger til Dagbladet, at Marie Madeleine Steen, der er født Inger Marie Nerby, ikke var blevet set i et stykke tid, da hun blev fundet død.

- Obduktionen slog fast, at der er tale om et naturligt dødsfald, oplyser efterforskningslederen.

Marie Madeleine Steens efterladte bekræfter via deres advokat, at de er bekendt med hendes død.

Marie Madeleine Larsen er blevet dømt for en stribe lovbrud i Danmark. Senest blev hun i 2018 dømt halvandet års ubetinget fængsel ved Retten i Lyngby, hvor hun var tiltalt for 22 bedragerier af særlig grov karakter samt to tilfælde af tyveri.

Hun fik i den forbindelse også et indrejseforbud på 12 år i Danmark. Ifølge Dagbladet ankede hun dommen på stedet.

Hun blev et kendt navn i Danmark, da Third Ear producerede podcasten 'Kvinden med den tunge kuffert', der bestod af syv afsnit, der omhandlede netop Marie Madeleine Larsens svindel rundt omkring i Kongeriget.

