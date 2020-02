Svine-mastodont til salg

Svineproducenten Eskelund A/S, der tidligere var Danmarks største, er blevet sat til salg.

Eskelund A/S producerer årligt 120.000 slagtesvin og har cirka 1100 hektarer markdrift. Det er familien Lerche-Simonsen, der ejer svineproducenten, som har besluttet sig for at sælge.

Det skriver Landbrugsavisen.

- Lerche-Simonsen familien, der ejer virksomheden, har vurderet, at et naturligt skridt for virksomheden er at afsøge mulighederne for et salg, forklarer Morten Jørgensen, siger administrerende direktør for Eskelund i en pressemeddelelse.

Salget kommer ifølge Landbrugsavisen ovenpå et turbulent år med flere ændringer i koncernens selskaber.

Igennem flere år har familievirksomheden desuden haft økonomiske problemer med underskud.

Af årsregnskabet for 2018 fremgår det, at der er et underskud på minus 15 millioner kroner.

Ifølge Nybolig, der står for salget - men ikke har offentliggjort en pris - medfølger der blandt andet egen foderfabrik, otte beboelser, fire medarbejderboliger og en administrationsbygning.