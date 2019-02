Svineavler: Vildsvinehegn får ingen effekt

Mens opsætningen af det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse skrider planmæssigt frem, så ryster kritikere af det op mod 80 millioner kroner dyre hegn på hovedet over tiltaget for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark.

- Hegnet får ingen effekt i forhold til at holde vildsvin ude af Danmark. Når det står færdigt, vil det med sine mange huller stadig være åbent for passage af vildsvin, som er hyper-intelligente og ikke bange for byområder eller asfalt, siger Jørgen Popp Petersen, svineavler og medlem af byrådet i Tønder for Slesvigsk Parti, til Ekstra Bladet.

Svineavler og lokalpolitiker Jørgen Popp Petersen tror ikke på, at vildsvinehegnet vil gøre nogen forskel. Dertil er vildsvinene for kloge og vil finde vej igennem de 20 huller, som der ifølge Schengen-aftalen fortsat skal være langs den knap 70 kilometer lange grænsestrækning. Privatfoto

Kritikken fra sønderjyden og lokalpolitikeren med en svinebesætning på 600 søer kommer samtidig med, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, (V), og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, (V), mandag har besøgt området, hvor vildsvinehegnet nu på fjerde uge er ved at blive sat op.

- Der er selvmodsigende, at man opsætter hegnet på en måde, så det ikke forhindrer dyrearter som oddere, ulve og hjorte i at krydse grænsen. Når det gøres på den måde, så skal vildsvinene også nok finde vej på tværs af grænsen, siger Jørgen Popp Petersen.

Han henviser blandt andet til, at den såkaldte Schengen-aftale betyder, at der en snes steder vil være asfalterede og fri passager for eksempelvis landbrugskøretøjer.

Falsk tryghed

Jørgen Popp Petersen fortæller, at flere udenlandske medier fra blandt andet Frankrig og USA har kontaktet ham, fordi de også undrer sig over hegnets opsætning.

- Det er efter min mening en falsk tryghed, hvis man tror, at det er det, der kan gøre en forskel, siger han.

I Naturstyrelsens ansøgning om anlægstilladelse af vildsvinehegnet forklares det, hvordan hegnet bygges for at hjælpe andre dyrearter med at passere.

For hver 100 meter hegn kommer en 20 centimeter bred åbning til for eksempel oddere og harer. Og så er der 20 åbninger ved blandt andet veje, så køretøjer kan passere.

Jørgen Popp Petersen undrer sig over, at danske politikere ikke har lyttet til de EU-eksperter, der har fastslået, at et mobilt hegn, som hurtigt kan indkapsle et eventuelt fund af afrikansk svinepest, er en bedre og mere effektiv løsning.

Kritikere glemmer vigtig pointe

Statsskovrider hos Naturstyrelsen, der er bygherre på projektet, Bent Rasmussen, mener, at Jørgen Popp Petersen og andre kritikere glemmer et par væsentlige pointer i deres analyse af hegnets manglende virkning.

- Mange kritikere glemmer, at den grundlæggende præmis for Danmark i denne problematik er anderledes end for lande som Tyskland, Belgien og Polen. Vi har i modsætning til disse lande kun en ganske lille bestand og en ikke særlig langstrakt grænse, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Hegnet vil derfor være effektivt, fordi det skal ses i sammenhæng med, at de få vildsvin, som alligevel finder vej over grænsen, skal slås ihjel hurtigst muligt. Det vil vi nemmere kunne gøre, fordi der også installeres videoovervågning, hvor der er huller i hegnet.

S-politiker: Hegnet er symbolsk

En af de politikere, der stemte for opsætningen af vildsvinehegnet, er folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S). Han er klar over, at både vildsvin og dermed afrikansk svinepest kan komme over grænsen på trods af hegnet, men han påpeger, at man med opsætningen af hegnet har ønsket at sende et signal til eksportmarkederne:

- Det er først og fremmest et symbolsk hegn, der skal sende det signal til udlandet, som køber vores svinekød, at vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte landet fra smitte, udtalte Benny Engelbrecht for få dage siden til flere medier.

Det knap 70 kilometer lange og cirka halvanden meter høje hegn ventes at stå færdigt til efteråret. Foto Anders Brohus

Det op mod 80 millioner kroner dyre vildsvinehegn forventes at stå klar i efteråret.

Landbrug & Fødevarer, der har været med til at finansiere hegnet, er ikke enig i kritikken af vildsvinehegnet. Organisationen peger på, at bare et enkelt udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil være særdeles alvorligt. Eksporten af svinekød til lande udenfor EU vil lukke øjeblikkeligt, og denne eksport har alene en værdi af 11 milliarder kroner om året.

