Svinende 'puttefest': - Hvor er det ærgerligt

Det kan godt være, at diverse styrelser og gymnasier har advaret mod de vilde puttefester, men de unge i Dyrehaven drikker sig i hegnet alligevel

Dåser, glasskår, cigaretskodder og snusposer.

Alt det og mere til var på menuen, da Naturstyrelsen og en gruppe frivillige lørdag morgen mødte op i Ulvedalene i Dyrehaven.

De i alt 40 mennesker - 25 frivillige og 15 fra styrelsen - stod med oprydningstjansen, efter tusindvis af unge havde festet løs i de naturskønne omgivelser fredag.

Og svineriet var ikke noget overraskende syn.

- Langt hen ad vejen har det været den sædvanlige oplevelse. Ulvedalene har været fyldt med skrald, og containerne har været ret så tomme, sukker Stella Blichfeldt, naturvejleder i Naturstyrelsen, da Ekstra Bladet får hende i røret lørdag formiddag.

Over for TV 2 Kosmopol skønner politiet, at 6000 mennesker stimlede sammen i Ulvedalene fredag. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Uønsket!

Tidligere på ugen gjorde hun det klart, at den uorganiserede 'ikke-fest', som hun beskrev den, var uønsket af Naturstyrelsen.

Og det er den stadig.

Annonce:

- Jeg kan sige dig, at hver gang man bukker sig ned for at samle glasskår op, så tænker man 'øv, hvor er det ærgerligt!'

- Vi håber lidt, der kommer til at ske noget med tiden. Det, man tager med ud, skal man altså også tage med hjem, tordner hun, mens hun samtidig slår fast, at unge selvfølgelig er velkomne i naturen.

'Et affaldsdepot'

Oprydningen går dog noget lettere takket være de 25 frivillige, der har meldt sig i sagens tjeneste. En af dem er 17-årige gymnasieelev Villads Jensen, som selv gav den gas i Dyrehaven fredag eftermiddag og aften.

- Jeg blev hevet ud af sengen af min mor, som vil have, jeg hjalp. Jeg står herude lidt bagstiv med tømmermænd og rydder op. Ellers var jeg mok blevet smidt ud af huset, konstaterer han med et glimt i øjet.

Der var nok at se til, da Naturstyrelsen og frivillige kræfter mødte op i Dyrehaven lørdag morgen. Foto: Naturstyrelsen

Sammen med sin mor bruger han således lørdag formiddag i naturens tjeneste.

Annonce:

- Det lignede et affaldsdepot herude. Det var ret vildt, men det går hurtigt med oprydningen. Jeg regner også med at skulle være med til rydde op næste år, siger Villads Jensen til Ekstra Bladet.

Jubler

Trods det triste syn af rod i Ulvedalene glæder Stella Blichfeldt sig over opbuddet af frivillige.

- Der er nogle gymnasieelever, dog ikke så mange. Og så er der nogle forældre og andre, der bare vil give en hånd med. Det er vi så glade for.

- Vi kan snart se det smukke landskab igen, slutter hun optimistisk.