Svinepest koster dansk landbrugskoncern dyrt

En dansk landbrugskoncern, der driver flere svinefarme i Rumænien, står med et stort millionunderskud for 2021 - og en af de helt store forklaringer er svinepest

Landbrugskoncernen DCH Internationals årsregnskab for 2021 viser et underskud på 50 millioner kroner, og samtidig er deres omsætning for året faldet med næsten 40 procent. Og den primære årsag er svinepest.

Det skriver Finans.

Ifølge DCH Internationals egen hjemmeside ejer de 10 svinefarme og er en af de største svineproducenter i Rumænien.

I 2021 var to af koncernens 10 farme sat næsten ud af drift, hvilket er en af de primære årsager til, at der i regnskabet for året er blodrøde tal. Det skriver Agriwatch, der også beretter, at koncernen var ramt af fire udbrud af svinepest i 2021, hvoraf tre af dem var i samme måned. Her måtte tusindvis af grise aflives.

Svinepest har kostet 42 mio.

Agriwatch skriver også, at koncernens ledelse vurderer, at svinepesten har kostet dem 42 millioner kroner i direkte og indirekte omkostninger.

Til mediet udtalte administrerende direktør hos DCH International Lars Drescher torsdag, at de vil indføre tiltag, der skal forsøge at få bugt med svinepesten. Blandt andet har de investeret et par millioner i en varmebehandlingsenhed til deres foderproduktion, der skal hjælpe til at sikre, at smitten ikke spredes gennem foder.

Afrikansk svinepest, også kaldet ASF, er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle svineracer. Konstateres der svinepest på en besætning, skal de smittede dyr aflives.

Ifølge Fødevarestyrelsen er ASF ikke en sygdom, der kan ramme mennesker. Der er ifølge styrelsen aldrig blevet konstateret tilfælde af ASF i Danmark.