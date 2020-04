Svinesti på genåbnet skole: Lærere nægter at lukke børnene ind

Borde fyldt med støv og gamle madpakkerester. Pletter, der sandsynligvis stammer fra skolemælk, på gulvet. Snavs og store nullermænd i hjørner og under møblerne. Spildt kaffe på borde, gulve og stole.

Det var den nye virkelighed af gammelt skidt og møg, som de cirka 450 elever i 0.-5. klasse på Ådalens Skole i Frederikssund i morges mødte ind til.

- Der er så snavset, at vi ikke kan tage børnene indenfor. Jeg og mine kolleger står lige nu ude i kulden med 150 andenklasses-elever, som vi nægter at lukke ind, siger en ansat på skolen, der af hensyn til sit job ikke vil stå frem med navn.

Den ansatte mødte sammen med sine kolleger ind på skolen i går, tirsdag, for at gøre klar til genåbningen i dag. Allerede der kunne de se, at den var helt gal med rengøringen.

- Vi fik at vide, at der ville komme rengøring, inden vi skulle møde i dag. Men da vi ikke var helt sikre på, at det stemte overens med sandheden, spildte nogle af mine kolleger med vilje lidt kaffe på borde og gulve for at efterlade synlige, friske pletter.

- De pletter er her stadig, fortæller den ansatte.

Skoleleder bekræfter manglende rengøring

Det bekræfter skoleleder Morten Flotin Jensen, der dog fortæller, at den manglende rengøring bliver fikset onsdag formiddag.

- Jeg var ikke specielt begejstret, da jeg fandt ud af det her til morgen. Vi havde en aftale om, at det skulle være ordnet. Det er utilfredsstillende, siger skolelederen.

Dokumentation: Ingen rengøring på Ådalens Skole galleri 1 af 5 Gammelt snavs og pletter. Det er, hvad elever og lærere er mødt ind til i nogle af lokalerne på Ådalens Skole i Frederikssund. Svineriet er så voldsomt, at enkelte ansatte ikke vil lukke eleverne ind på skolen, fortæller en af skolens ansatte til Ekstra Bladet. Privatfoto 2 af 5 Nullermænd og snavset gulv. Sådan ser der, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, ud flere steder. Privatfoto 3 af 5 Kaffepletter, som skolens ansatte i går lavede med vilje for at tjekke, om der blev gjort rent. Det blev der ikke. Privatfoto 4 af 5 Kaffe på bordet og snavs under det. Privatfoto 5 af 5 Det, der kunne ligne gamle mælkerester, er spredt ud over gulvet ved skraldespanden i et af klasselokalerne. - Det virker fjollet at skulle vaske hænder og spritte af hele tiden, når her er så snavset, siger en af skolens ansatte. Privatfoto

Ådalens Skoles ansatte er, ifølge Ekstra Bladets kontakt på skolen, på ingen måde klar til at modtage elever.

- Og bliver tingene ikke ændret i løbet af dagen, kommer vi ikke i morgen, tordner den ansatte.

For det giver ingen mening, er deres fælles holdning, at holde afstand og spritte hænder på børnene hele tiden, hvis de umiddelbart efter skal klapre på et tastatur, som er smækfyldt med bakterier og gammelt snavs.

- Der er vel en grund til, at vi er blevet fodret med forskellige retningslinjer, der skal overholdes. Så nytter det da ikke noget, at vi sender børnene ind i sådan en svinesti fuld af bakterier, siger den ansatte på skolen.

- Ud fra et sundhedsfagligt synspunkt er der jo ikke nogen bakterier derinde, som betyder noget i forhold til corona. Der har jo ikke været mennesker derinde, lyder det fra Morten Flotin Jensen, der er leder på Ådalens Skole i Frederikssund, der lover, at der er styr på rengøringen nu.

- Burde I have udskudt første skoledag i dag?

- Man kan jo altid være bagklog. Men nej, det mener jeg faktisk ikke, siger Morten Flotin Jensen, der understreger, at det handler om rengøringsansatte, der ikke har levet op til deres ansvar.

- Men det behøver man jo ikke at blokere en hel skole og dens børn for. Det er ikke sundhedsfarligt, det her. Det er ulækkert, ja - men det er ikke farligt.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen (V), men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.