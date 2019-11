Svinsk dyretransport: Vognmænd tiltalt i over 1000 sager

Et anklageskrift på 262 sider er lige nu årsagen til en større hovedpine for 11 danske vognmænd og speditører.

Anklagerne består hovedsageligt af overtrædelser omhandlende, at dyr ikke må transporteres i lastbiler i mere end otte timer ad gangen, skriver DR.

Overtrædelserne skulle være sket over en periode på to et halvt år. to ud af de 11 vognmænd er udover tidsreglen også tiltalt for ikke at have indsendt GPS-informationer og logbøger til Fødevarestyrelsen og for at have for lidt plads til grisene.

Sjælden sag

Martin von Bülow, Advokaturchef ved Fyns Politi, mener, at sagen er ud over det sædvanlige.

- Sagen vedrører over 1000 forskellige enkeltsager. Det er mange, og det er meget sjældent, vi sidder med så store sager, siger han.

Veterinærchef i Fødevarestyrelsen Signe Hvidt-Nielsen er glad for, at sagen nu kommer for en domstol.

- Det har en direkte negativ effekt på dyrenes velfærd. De lange transporttider betyder, at dyrene bliver trætte og stressede undervejs, siger hun.

Vognmændene er dog ikke tiltalt for brud på loven om dyremishandling, men derimod for transport af dyr.

Kan blive kæmpebøde

Ifølge Politiet er den vejledende bødetakst på 7000 kroner pr. forseelse, men det kan ikke gøres sådan op i denne sag.

Når der er så mange potentielle lovbrud, bliver bøden fastsat af en dommer, forklarer von Bülow.

Fødevarestyrelsen fortæller, at de vil øge kontrollen med de pågældende vognmænd, indtil de følger reglerne.

Anklagemyndigheden forventer, at sagen kommer for retten i sommeren 2020.