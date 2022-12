Svipser: Firma kritiseret for greenwashing

Anders Holch Povlsen er den rigeste mand i Danmark.

Samtidig er han også ejer af et firma, som er blevet kritiseret for greenwashing af Forbrugerombudsmanden.

Det kom frem i en pressemeddelelse fredag.

Her kritiserer forbrugerombudsmanden nemlig fem virksomheder for greenwashing, hvoraf en af dem er virksomheden Braveheart International Limited, som har webshoppen TheFounded.com, bekræfter Forbrugerombudsmanden overfor Ekstra Bladet.

- Det er webshoppen TheFounded.com, som er kritiseret i forbindelse med Braveheart International Limited, som ejer webshoppen.

Og selvom Braveheart International Limited umiddelbart virker ukendt, så er det faktisk ejet af den danske rigmand Anders Holch Povlsen gennem hans selskab HEARTLAND.

Det bekræfter Bestsellers presseafdeling overfor Ekstra Bladet.

Derudover skriver The Founded også på deres hjemmeside, at de 'er et søsterselskab til danske Bestseller', og det er også denne hjemmeside, som nu står for alt online salg af Bestsellers tøjvarer samt andre brands.

Ikke tilstrækkelig grund

Forbrugerombudsmandens kritik går på, at Bravehaert International Limitied har brugt vildledende markedsføring på TheFounded.com, da der ikke er tilstrækkelig begrundelse for at markedsføre en række produkter som 'bæredygtige'.

Nærmere bestemt markedsfører virksomheden deres tekstilprodukter med udsagnene 'Shop bæredygtig mode', 'Bæredygtige styles' og 'Aligne er vores nye bæredygtige brand (..) kollektionen byder på bæredygtige styles (..)'.

'Men det forhold, at tøjet var lavet af blandt andet 100% økologisk bomuld, 50% genanvendt polyester og Lenzing viskose, kunne ikke begrunde, at tøjet blev markedsført som bæredygtigt', skriver Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen.

Direktøren i Braveheart International Limited, Dalbir Bains, udtaler til Ekstra Bladet, at virksomheden er 'ærgerlige' over situationen.

- Vi har udelukkende ønske om at markedsføre efter bogen, og vi har derfor allerede justeret ind efter dialogen med Forbrugerombudsmanden.

- Det var ingenlunde ønsket at fremhæve produkter på en måde, som ikke er i tråd med de regler, der er på området, som udvikler sig hele tiden, og derfor er vi også ærgerlige over, at det ikke var tilfældet. Det har vi også tilkendegivet, siger Dalbir Bains.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Braveheart Internarional Limitied, Anders Holch Povlsen. Han ønsker dog ikke personligt at udtale sig om sagen, men henviser itil Dalbir Bains' udtalelse.

Indskærpet reglerne

Udover Braveheart Limited International er fire andre virksomheder også blevet kritiseret for greenwashing af lignende årsager.

Det handler om AndLight ApS, beAwear ApS, Miin ApS samt den danske gigant Føtex, der hører under Salling Group.

Forbrugerombudsmanden har nu indskærpet reglerne om greenwashing overfor virksomhederne.

