Svøbt i skyer: - En grå affære

Nogle danskere kan torsdag morgen nyde godt af solens stråler, men i løbet af dagen vil hele landet blive indhyllet i grå skyer.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Overordnet set, så bliver det en ret grå affære med masser af skyer på himlen, som også vil give lidt regn af og til, siger meteorologen.

En stakket frist

Der går ikke mange timer, før hele landet således vil være svøbt i grå skyer.

- Længst mod øst kan man stadig skimte solen. På Bornholm er der også stadig sol her i morgen- og formiddagstimerne, men det er en stakket frist, for skyerne, der ligger over resten af landet, har kurs mod øst, så der går ikke mange timer, før hele landet er indhyllet i de her relativt lave skyer, siger Anja Bodholdt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torsdag har grå skyer på menuen. Arkivfoto: Lars Krabbe/Polfoto

Dagen vil samtidig byde på frisk vind fra vest, og så bliver det en kølig junidag med temperaturer mellem 11 og 15 grader.

Der vil også komme regn torsdag, men det bliver ikke i samme eksplosive og kraftige omfang, som det har været tilfældet de seneste dage.

- Slet ikke, som vi har oplevet de sidste par dage, understreger meteorologen.