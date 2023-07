Svømmede tværs over Danmark på en dag: - Der kom et brøl ud af mig

Henry Stokholm svømmer lørdag tværs over Lillebælt, Storebælt og Øresund - en tur på i alt ca. 45 kilometer i håbet om at samle penge ind til krigsramte børn

Efter at have svømmet omkring 40 kilometer over både Lillebælt, Storebælt og Øresund kunne den 54-årige Henry Stokholm i nattens mulm og mørke gå i land ved Vedbæk Strand.

- Der kom et kæmpe brøl ud af mig for at have nået mit mål, siger Henry Stokholm til Ekstra Bladet dagen derpå.

Han hoppede i vandet ved Fredericia klokken 04.00 lørdag morgen, hvor han svømmede over Lillebælt. Herefter blev han kørt over Fyn til Kerteminde, hvor han endnu engang bevægede sig ud i sit yndlingselement og crawlede omkring 22 kilometer over Storebælt.

Dernæst blev han fragtet til Halvmåne Stranden ved Landskrona i Sverige, og så begav han sig ellers ud på turens sidste stræk på 16,5 kilometer over Øresund. Han var færdig omkring klokken 01.00 natten til søndag.

Annonce:

- Vi havde prøvet at planlægge turen sådan, at vi havde strømmen med os hele vejen. Men det havde vi overhovedet ikke over Øresund, så jeg endte med at svømme en halv gang langsommere end tidligere på dagen, siger Henry Stokholm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Henry Stokholm var ved godt mod gennem hele dagen. Han havde både forskellige svømmere med på nolge tidspunkter og en følgebåd fuld af opbakning. Privatfoto

Masser af opbakning

Undervejs havde Henry Stokholm selskab af andre svømmere, ligesom han havde en følgebåd med supportere og observatører med gennem hele svømmeturen. Ikke en eneste gang måtte han røre båden - heller ikke, da han under en pause blev interviewet af Ekstra Bladet, mens han plaskede rundt et sted mellem Lillebælt og Storebælt.

- Jeg er så taknemmelig for al den opbakning, jeg har fået. Det har virkelig været helt fantastisk. Det var en voldsomt oplevelsesrig dag, og det hele kører stadig rundt i hovedet på mig i dag, siger Henry Stokholm.

Den erfarne svømmer sørgede for at holde pause hver halve time, hvor folkene i følgebåden sørgede for at tjekke hans helbred. Det var også her, at han fik tanket sine væske- og energidepoter op.

Annonce:

- Der røg blandt andet fire pakker müslibarer, bananer, energigel, masser af væske og salttabletter ned undervejs, siger Henry Stokholm og fortæller videre, at han også sørgede for at få fast føde under turen, så han ikke gik kold på noget tidspunkt.

- Jeg blev ikke 100 procent presset på noget tidspunkt, så jeg har slet ikke nået min grænse endnu. Det var selvfølgelig lidt hårdt til sidst, men det var der nok en mening med. Jeg har lært utrolig meget, siger Henry Stokholm.

Hvad var det bedste ved dagen?

- Det hele. Men det var virkelig sjovt at blive interviewet midt i det hele. Det har jeg alligevel ikke prøvet før, siger Henry Stokholm med højt humør i stemmen.

På trods af at have svømmet omkring 40 kilometer og have sovet utroligt få timer, har han ikke synderligt ondt i skuldrene, og han er også klar til en badetur med sin søn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Henry Stokholm havde overskud til et interview med Ekstra Bladet under sin svømmetur. En fra hans følgebåd rakte telefonen ned mod ham. Her har han klaret cirka en tredjedel af ruten. Privatfoto

Annonce:

Samler ind til krigsramte børn

Den 54-årige Henry Stokholm svømmede ikke kun over Lillebælt, Storebælt og Øresund på en dag for at presse sin egen krop og psyke. Han gjorde det samtidig for at samle ind til krigs- og katastroferamte børn.

Svømmeren har oprettet en indsamling på Red Barnet, der hedder 'Svøm for fred fra Bornholm til Polen' med et mål om at samle i alt 100.000 kroner ind. Efter den lange svømmetur tværs over Danmark er der kommet yderligere ti donationer ind.

Som navnet på indsamlingen antyder, er det, fordi Henry Stokholm har et mål om, at han i august vil svømme fra Dueodde på Bornholm til Kołobrzeg i Polen. Turen svarer i luftlinje til 94 kilometer, og ifølge den 54-årige svømmer er den et symbol på det internationale sammenhold.

- Den her tur tværs over Danmark er ligeså meget for at skabe opmærksomhed om min næste tur, sagde Henry Stokholm til Ekstra Bladet lørdag.

Med lørdagens succesfulde tur, føler han sig nu også mere forberedt på turen over det internationale farvand.

- Jeg føler mig tryg ved næste tur. Det kunne have været fedt, hvis der ikke havde været modstrøm, og vi havde nået det på hurtigere tid. Men det var god træning til Polen, fordi jeg jo kom til at svømme i mørke, og på den næste tur skal jeg også svømme om natten, siger Henry Stokholm.

Læs hvordan livet som livredder er her