Swinger-Peter er klar til genåbning

Under sidste genåbning gik swingerklubber under samme kategori som fitnesscentre. Det håber ejeren af Afrodite Club også på denne gang

Peter Spælling holder vejret.

Det endnu uvist, om den genåbningsplan, der blev forhandlet på plads i nat, inkluderer swingerklubber. Hverken politiet eller coronahotline kan svare på spørgsmålet.

Indtil der kommer en afklaring - hvilket nok først er torsdag - er det kun støvsugeren, som ejeren af Afrodite Club svinger.

Ingen svar fra myndighederne

Livet som swinger har været en del af Peter Spællings liv i 20 år. Derfor har det også været en rastløs periode for den erfarne swinger, siden klubben for anden gang var nødsaget til at bede gæsterne om at lade lysten blive derhjemme.

Klubben har 1800 medlemmer og plads til 60 personer på en aften. Reglen er, at der ikke må være mere end to mænd pr. kvinde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg savner mine gæster helt vildt, og jeg ved, at de også savner klubben, siger klubejeren fra Fyn.

- Jeg ved, at der har været nogle sommerhusaktiviteter, men det har ikke haft noget med klubben at gøre.

Hen over natten er åbningen af Afrodite Club på Fyn dog kommet tættere på end nogensinde.

Regeringen har nemlig forhandlet en ny genåbningsaftale på plads, og heri må fitness åbne fra 6. maj.

Under sidste genåbning gik Peter Spællings klub ind under samme kategori som fitness.

Netop fitness er en del af det, der genåbner 6. maj, og det vakte glæde hos nogle af dem, Ekstra Bladet talte med tirsdag.

- Jeg blev vækket af en af mine gæster allerede 6.30 i morges, og hun sagde så glad, at 'nu kan vi sku komme i klub igen', griner Peter Spælling, der selv næsten ikke tør tro på det, før dørene åbner igen.

Sparegrisen er tom

Lige så frustrerende det har været at være klubejer, lige så let har det været at være klubbens revisor.

Det er nemlig ikke mange kroner, der er kommet ind på kontoen de seneste måneder.

- Jeg har tjent nul kroner helt præcist, siger Peter Spælling.

- Så der begynder at komme en ubalance, selvom det ikke skal være nogen hemmelighed, at jeg har fået en hjælpepakke, fortsætter han.

Derfor har den fynske initiativtager også planlagt et attraktivt program for den kommende periode, som forhåbentlig skal tiltrække mange nysgerrige, lystige og indelukkede swingere med i klub igen.

Pausen er blevet brugt til at renovere lokalerne. Der sker intet frækt i mørket nu hos Peter Spælling, der selv har været swinger i 20 år. Oprindeligt er han uddannet pædagog. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg har fået en aftale i hus med en S/M-ekspert, der er rigtig god til bandagering og noget med strøm. Derudover kommer der også en mand ud og underviser i tantrasex.

- Dog åbner jeg helt almindelig op det første stykke tid. Jeg tror, at folk savner, hvad de er vant til. Jeg tænker, at det eventuelt bliver noget med masker på fredag.

Hvor mange der kommer på den forhåbentlige åbningsdag på fredag, det ved Swinger-Peter dog ikke.

- Lige nu tør jeg næsten ikke håbe for meget, før jeg har det helt clearet med politiet. Men jeg er sikker på, at der sidder en masse spændte swingere derhjemme og venter på at komme ud at lege igen.

- Og jeg savner det også, selvom jeg ikke selv leger med, griner Peter Spælling.

