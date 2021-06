Sydafrika slår alarm: Indfører hårde restriktioner

Sydafrika har indført hårde restriktioner i kampen mod tredje bølge af coronavirus, der lige nu skyller ind og over landet.

Restriktionerne har været gældende siden mandag 27. juni, og de betyder, at salget af alkohol er blevet forbud, langt de fleste rejser fra den hårdest ramte region Gauteng er aflyst samt alle indendørs- og udendørs begivenheder.

Derudover indføres der udgangsforbud mellem klokken 21 og klokken 4, og de fleste butikker skal lukke klokken 20. Skolernes sommerferie bliver også rykket frem.

Det meddeler den sydafrikanske præsident Cyril Ramaphosa i en pressemeddelelse ifølge Dagbladet.

- Delta-varianten er bevist i fem af vores regioner, og det viser sig, at den hurtigt bliver dominerende. Vi er bekymrede over den hurtige spredning af varianten, siger Ramaphosa i pressemeddelelsen.

Foto: Siphiwe Sibeko/Ritzau Scanpix

Værre tredje bølge

Ramaphosa siger, at tredje bølge ser ud til at ramme landet hårdere end de to foregående smittebølger, hvor han siger, at over 60 procent af de nye smittetilfælde er registreret i den hårdt ramte Gauteng-provins.

- Det, der udfolder sig for vores øjne, skal bekymre os alle. Alle har en ven, et familiemedlem eller en kollega, der er blevet smittet. Der er få mennesker i dette land, der ikke har mistet et familiemedlem, en ven eller en elsket som følge af denne sygdom, siger præsidenten.

28. juni blev der registreret 12.222 nye smittetilfælde i Sydafrika. Over en den seneste syv dage er gennemsnittet på 15.520 nye smittetilfælde.

I alt er 60.038 døde med corona i Sydafrika.

Der er givet 2,6 millioner vaccinedoser i landet, men kun 480.000 er færdigvaccineret. Det svarer til 0,8 procent af befolkningen.

Der har været flere demonstrationer i store sydafrikanske byer, hvor borgere har ønsket, at der blev rullet flere coronavacciner ud i landet.