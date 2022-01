Sydafrikansk epidemiolog: I burde have lyttet

Sydafrikansk epidemiolog og vaccine-ekspert raser over, at vestlige lande ifølge ham ikke har stolet nok på landets omikrondata

Det falder den sydafrikanske epidemiolog og vaccine-ekspert Shabir Madhi for brystet, at de vestlige lande ikke i højere grad har lyttet til Sydafrikas erfaringer med omikron.

Det fortæller han i et stort interview med det norske medie VG.

- Jeg synes, at det er helt utroligt, at landene på den nordlige halvkugle så let har affejet vores erfaring og kom med alle mulige undskyldninger for, hvorfor vores erfaringer ikke kan overføres til deres lande, siger Shabir Madhi, der er en af landets mest anerkendte eksperter inden for vaccine- og virusforskning.

Måtte sammenligne med delta

Omikron rasede i Sydafrika, før den i løbet af november spredte sig og blev dominerende i resten af verden. Dengang berettede myndighederne i landet, at varianten så ud til at give mildere sygdomsforløb og føre til færre indlæggelser og dødsfald.

Alligevel reagerede en lang række lande, herunder Danmark, på den nye variant ved at skærpe restriktionerne.

Epidemiolog og vaccine-ekspert Shabir Madhi. Foto: Jerome Delay/Ritzau Scanpix

Ved et pressemøde 22. december understregede direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum således, at man endnu ikke kunne konkludere, at omikron skulle give mildere forløb, blandt andet fordi det især var yngre og i høj grad vaccinerede, der havde været smittet.

Derfor måtte sundhedsmyndighederne i sine anbefalinger og vurderinger til politikerne gå ud fra, at varianten var på linje med delta.

- Jeg synes, det minder om ... Jeg ville ikke kalde det racisme, men en kolonialistisk tankegang, at så længe, data ikke kommer fra et højindtægtsland, kan man ikke stole på det, raser Shabir Madhi i interviewet.

- Så jeg synes, det er absurd.

Først 3. januar meldte SSI ud, at omikron ganske rigtigt så ud til at være mildere. Risikoen for at blive indlagt på grund af omikron ser således ud til at være omkring det halve sammenlignet med delta, lød det nu.

- Omikron vil stadig kunne presse vores sundhedsvæsen, men alt tyder på, at den er mildere end deltavarianten, udtalte faglig direktør Tyra Grove Krause.