Sydafrikansk læge slog alarm om Omikron: 'Usædvanlige symptomer'

Symptomerne på den nye coronavariant, Omikron, er 'usædvanlige, men milde'.

Sådan lyder det i hvert fald fra den sydafrikanske læge, der første gang alarmerede myndigheder om patienter med den meget omtalte omikron-variant af covid-19.

Det fortæller hun til den britiske avis The Telegraph.

- Patienternes symptomer var så forskellige og milde sammenlignet med dem, som jeg har behandlet tidligere, siger Angelique Coetzee, der ud over at have praksis i hovedstaden Pretoria også er formand for sammenslutningen af læger i Sydafrika.

Symptomer gav ikke mening

Angelique Coetzee fortæller til mediet, at hun mistænkte en ny coronavariant, fordi hun begyndte at få patienter, som havde corona-symptomer, der umiddelbart ikke gav mening.

Det var symptomer som ekstrem træthed og høj puls, mens ingen af patienterne, der mest var yngre mænd, havde mistet smags- eller lugtesansen.

Dog er der ikke tale om patienter, der er så dårlige, at de skulle direkte på hospitalet og indlægges, lyder det fra Angelique Coetzee.

Alligevel er hun bekymret for, hvordan ældre, uvaccinerede personer vil reagere på den nye variant, hvis de bliver smittet.

To tilfælde i Danmark

Der er formentlig påvist to tilfælde af den nye coronavirusvariant i Danmark hos rejsende fra Sydafrika, som ankom med fly til Kastrup og Billund fra Amsterdam 23. og 24. november.

I fredags klassificerede verdenssundhedsorganisationen WHO Omikron som en 'variant af bekymring'. Det har blandt andet ført med sig, at flere lande - herunder Danmark - har indført indrejserestriktioner for syv lande i det sydlige Afrika.

Omikron blev første gang opdaget i Sydafrika 14. november.