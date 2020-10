Sydbank køber Alm. Brand Bank

Hvis du er kunde i Alm. Brand Bank, skal du vænne dig til, at du får en ny bank.

I en meddelelse til fondsbørsen oplyser Sydbank A/S, at de køber Alm. Brand Bank A/S.

Det betyder, at at Sydbank overtager Alm. Brand Bank og overtager alle bankmedarbejdere og bankkunder.

'Der er parterne imellem aftalt en handelspris, hvor der betales for værdien af egenkapitalen pr. overtagelsesdagen fratrukket immaterielle rettigheder og tillagt 25 mio. kr.'

'Den kontante købesum kan først endeligt opgøres på overtagelsesdagen. Den foreløbigt opgjorte købesum udgør 1.833 mio. kr., svarende til 95 pct. af den bogførte egenkapital.', skriver de i fondsbørsmeddelelsen.

Skal godkendes

En sådan handel skal godkendes af myndighederne, hvilket i dette tilfælde vil sige Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis handlen går igennem, betyder det, at Sydbank overtager cirka 55.000 NemKontokunder og udlån for over 20 milliarder kroner fra Alm. Brand Bank.

Af udlånene er 4,8 milliarder kroner bankudlån, og her skriver Sydbank allerede, at det forventes, at en række udlån til "svage erhvervskunder" vil blive sorteret fra efter overtagelsen.