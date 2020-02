Sydbank sænker grænsen for negative renter

Endnu en bank har nu valgt at sænke grænse for negative renter

Sydbank strammer skruen og sænker sin grænse for, hvornår privatkunder skal betale negative renter.

Fremover skal Sydbanks privatkunder betale negative renter på indlån over 250.000 kroner på deres NemKonto. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen samme morgen, som den aflægger årsregnskab.

Derudover skal kunder med en NemKonto i Sydbank betale negative renter på indlån for over 50.000 kroner på deres andre konti i banken.

Kunder i Sydbank, der ikke har en NemKonto, skal betale negative renter af alle deres indlån.

Banken estimerer, at indlån for omkring ti milliarder kroner vil blive berørt af de ændringer, som banken indfører 1. maj.

Anden bank i rækken

Dermed går de altså i fodsporene på Jyske Bank, der tirsdag meldte ud, at de grundet forventning om fortsat lave renter vil sænke grænsen for at skulle betale negative renter til netop 250.000 kroner.

Tidligere skulle man først betale en negativ rente, hvis man havde over 750.000 kroner stående.

- Det betyder, at man kan have 250.000 kroner stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente, forklarede Jyske Bank i meddelelsen.

Sagt på en anden måde skal man nu betale banken penge, hvis man har mere end 250.000 kroner stående på sin NemKonto.