Syddanmark har flest uddannelser med ledige pladser

FAKTA: Her er uddannelserne med det højeste snit

Midnat mellem tirsdag og onsdag får 67.425 personer at vide, at de godt kan begynde at forberede sig på at starte på en videregående uddannelse. De er nemlig kommet ind på deres førsteprioritet.

Nogle uddannelser er mere eftertragtede end andre, og hvis der ikke er studiepladser nok, er det dem med det højeste karaktergennemsnit fra deres studentereksamen, som bliver tilbudt en plads.

Det laveste karaktergennemsnit, der giver mulighed for en plads på uddannelsen, kaldes adgangskvotienten. Den bruges af mange som et pejlemærke for, hvor højt et karaktergennemsnit man skal have for at komme ind på sin drømmeuddannelse.

Her kan læse, hvilke 10 uddannelser der har de højeste adgangskvotienter:

* Konservator, Det Kongelige Akademi: 11,3.

* International Business, Copenhagen Business School: 11,1.

* International Business and Politics, Copenhagen Business School: 11,1.

* Arkitekt, Det Kongelige Akademi: 10,9.

* Jordemoder, Københavns Professionshøjskole (sommerstart): 10,9

* Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: 10,9.

* Psykologi, Københavns Universitet: 10,8.

* Forsikringsmatematik, Københavns Universitet: 10,7.

* Cognitive Science, Aarhus Universitet: 10,7.

* Jordemoder, Københavns Professionshøjskole (vinterstart): 10,6.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.