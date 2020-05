Sydeuropa åbner for turister

Barcelona eller Blokhus.

I dag vil danskerne få afgjort, om deres sommerferie kan foregå under sydlige himmelstrøg. Det sker, når regeringen på baggrund af den aktuelle smittespredning fremlægger en plan for, hvor meget rejsevejledningerne vil ændre sig efter 31. maj 2020.

Samtidig vil danske ferieudbydere også være på pinebænken, da det kan betyde liv eller død for forretningen, om man igen kan byde tyske turister velkommen.

I dag fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Syd for grænsen er de ellers så småt begyndt at åbne armene for turister.

Herunder kan du se en status på de mest populære feriemål:

Spanien

Her ses stranden i Vigo i Nordspanien 26. maj, da man igen havde åbnet for besøg. FOTO: Ritzau Scanpix/EPA/SALVADOR SAS

Spanien har i mange år været danskernes absolut foretrukne rejsemål. Landet har været ekstremt hårdt ramt af covid-19 med 27.119 dødsfald, men nu lysner det.

Premierminister Pedro Sánchez annoncerede for nylig på et pressemøde, at landet fra juli vil åbne for turister igen.

- Fra juli vil turismen kunne genoptages under sikre forhold. Vi vil garantere, at turister ikke udsættes for risiko eller medfører nogen risiko for os.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italien

Om få dage åbner Italien grænserne. Måske kan danskerne snart nyde et glas vin i Toscana. Foto: Ritzau Scanpix/John Nohr

Italien har nærmeste været synonym med, hvor hårdt covid-19 kan ramme et land. Fredag morgen havde 33.142 italienere mistet livet til virussen. Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har dog nu meldt ud, at smittespredningen er så meget under kontrol, at man allerede 3. juni vil åbne grænserne for i første omgang EU-borgere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frankrig

Frankrig har endnu ikke meldt præcis ud, hvornår turisterne igen kan besøge byernes by. Foto: Ritzau Scanpix /Thomas Borberg

Frankrig går lidt mere forsigtigt frem. Premierminister Edouard Philippe har meldt ud, at man fra 15. juni vil se på, hvordan man kan begynde at åbne grænserne.

28.665 personer er indtil videre døde af covid-19 i Frankrig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Grækenland

Grækenland åbner igen 15. juni. FOTO: Ritzau Scanpix /KYRIAZIS STEFANOS

Med 175 dødsfald har Grækenland ikke være lige så hårdt ramt af covid-19 som nabolandene.

Ifølge den danske ambassade i Grækenland vil landet fra 15. juni åbne for turister fra 20 udvalgte lande med lav covid-19-smitteforekomster.

Det er endnu ikke udmeldt, præcist hvilke lande det drejer sig om, men blandt andre skulle nogle af de nordlige lande samt Tyskland, Israel og Bulgarien være inkluderet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tyskland

Tyskland vil efter planen åbne grænserne i midten af juni. Foto: Ritzau Scanpix/Arnd Wiegmann/Reuters

Tyskland er helt afgørende for de danskere, der vil sætte snuden mod Sydeuropa i bil.

Ifølge nyhedsbureauet DPA forventes det, at den tyske forbundsregering vil genåbne grænserne 15. juni.

8472 tyskere er døde af covid-19.