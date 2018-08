Sydfrankrig ramt af voldsomme oversvømmelser

Efter en usædvanlig varm sommer, er det sydlige Frankrig blevet ramt af massive oversvømmelser. Det skriver BBC.

Værst er det gået ud over regionerne Gard, Ardeche og Drome, hvor der er fladet over otte centimeter regn i løbet af 24 timer. Det har fået mange floder til at gå voldsomt over deres bredder.

Videoen over artiklen er filmet ved vandfaldet Cascades du Sautadet, hvor vandstanden ifølge øjenvidner steg med flere meter indenfor et par timer. I optagelsen ses det blandt andet hvordan en campingvogn bliver skyllet væk i et rasende tempo.

- De fjernede simpelthen alt på deres vej, fortæller filmeren til Newsflare om vandmasserne.

1600 personer er blevet evakueret som følge af det voldsomme vejr, herunder 119 børn, der var på sommerlejr. Deres tilsynsførende, en 70-årig tysk mand, er stadig savnet.

Ifølge en polititalsmand i regionen er 10 personer blevet behandlet for underafkøling og mindre skader.