Sydkorea har verdens laveste fertilitetsrate - igen

Det er normalt en god ting at have en verdensrekord.

Men i Sydkorea fejrer man nok ikke, at man har verdens laveste fertilitetsrate.

Landet har slået sin egen rekord og er endnu engang blevet indehaver af titlen som landet med verdens laveste fertilitetsrate.

Det skriver det amerikanske medie, CNN.

Verdensrekord - igen

Sydkorea har netop offentliggjort landets nationale tal for 2022, og her var det forventede antal af børn kun 0,78 per kvinde.

Det er verdens laveste.

Det er et fald fra året forinden, hvor Sydkoreas forventede antal børn var 0,81 per kvinde - hvilket i 2021 var verdens laveste fertilitetsrate.

Ifølge CNN skal lande have en fertilitetsrate på 2.1 for at fastholde en stabil befolkning.

Flere antal døde end antal fødte

Landet har ellers forsøgt at gøre op med tendensen.

Den sydkoreanske præsident, Yoon Suk Yeol, har brugt over 200 milliarder amerikanske dollars over de sidste 16 år i et forsøg på at øge landets befolkningstal.

Han har blandet andet indført betalt barsel til mænd, givet penge til nye forældre og stået i spidsen for kampagner, der opmuntrer mænd til at deltage i børnepasning.

Men det har tydeligvis ikke haft nogen betydelig effekt.

Siden 2020 har landet haft et højere antal døde end antal fødte.

Samme tendens hos andre lande

Den samme tendens ses hos andre asiatiske lande - herunder Kina og Japan.

Her vækker tabet af befolkning også stor bekymring.

Man frygter blandt andet, at der snart vil være for få mennesker til at tage sig af det voksende antal ældre.