Sydkorea melder om smitterekord og høje indlæggelsestal

Sydkorea har registreret endnu en rekord i antallet af daglige coronatilfælde.

Onsdag er der ifølge det koreanske center for sygdomskontrol og -forebyggelse (KDCA) 5123 nye smittede i landet.

Sydkorea kæmper for tiden med en markant stigning i antallet af smittede med alvorlige covid-19-symptomer.

Regeringen skrinlagde derfor mandag planer om at slække på coronarestriktionerne.

Det skyldes dels et øget pres på sundhedssystemet og frygten for den nye Omikron-variant.

Hospitalerne har for tiden 723 patienter liggende på intensivafdelinger med alvorlige covid-symptomer.

Det er en markant stigning i forhold til de knap 400, der var indlagt på intensivafdelinger i begyndelsen af november.

Myndighederne vil forsøge at øge antallet af sengepladser med mindst yderligere 1300 inden midten af december.

Over 84 procent af de alvorligt syge er 60 år eller ældre.

Eksperter peger på, at niveauet af antistoffer fra vaccinerne er dalende. Der opfordres derfor til, at folk får et tredje stik.

Endnu er ingen bekræftede Omikron-tilfælde fundet i Sydkorea.

Der er dog mistanke om to mulige tilfælde, som kan være kommet ind i landet fra Nigeria.

KDCA og landets sundhedsministerium vil nedsætte en taskforce som modsvar på varianten.

I alt har der været registreret 452.350 smittetilfælde i landet i løbet af pandemien og 3658 coronarelaterede dødsfald. Det giver en globalt set ret lav dødsrate på 0,81 procent.

Sydkorea har færdigvaccineret næsten 80 procent af landets befolkning på 52 millioner mennesker. Landet begyndte at give boosterstik til voksne i alderen fra 18 til 49 år denne lørdag.

Omikron-varianten har et stort antal mutationer, hvoraf nogle af WHO bliver beskrevet som bekymrende.

Foreløbige undersøgelser af varianten viser ifølge WHO, at der er større risiko for at blive smittet flere gange med Omikron end med andre varianter.

Der er dog fortsat mange spørgsmål om Omikron, der mangler at blive besvaret. Det gælder blandt andet de nuværende vaccineres virkning mod den.