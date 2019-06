Sydkorea sender 50.000 tons ris til sultende i Nordkorea

Sydkorea vil sende 50.000 tons ris til Nordkorea gennem Verdensfødevareprogrammet under FN.

Det meddeler Sydkorea.

Det er den anden hjælpepakke, som sydkoreanerne giver til nordkoreanerne i den seneste måned for at hjælpe nabolandet gennem endnu en krise med madmangel.

Den sydkoreanske genforeningsminister, Kim Yeon-chul, siger onsdag, at den sydkoreanske regering i Seoul vil arbejde sammen med FN-organet for at sikre, at fødevarehjælpen når frem til den nordkoreanske befolkning uden forsinkelser.

Kim tilføjer, at Sydkorea vil trække beslutning om eventuelle flere fødevareleverancer efter en vurdering af situationen, når de 50.000 tons ris er nået frem.

Nordkorea har i betydelig grad nedtrappet dets dialog og engagement i forhold til Sydkorea siden februar. Her holdt den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, et topmøde, hvor atomforhandlinger brød sammen på grund af uenighed om lempelser af sanktioner og nedrustning.

Sydkorea giver ud over ris også Nordkorea 30 millioner kroner til Verdensfødevareprogrammet.

70 procent af nordkoreanerne lever på madrationer, der plejer at ligge på 550 gram om dagen. Men i år har nordkoreanerne været nødt til at overleve på 300 gram om dagen, oplyste FN i maj.

Ifølge tal fra FN faldt fødevareproduktionen i det kommunistiske land 'dramatisk' sidste år, hvor over ti millioner nordkoreanere levede tæt på sultegrænsen. Nordkorea har en befolkning på 25,5 millioner.

Nordkorea sendte tidligere i år en appel til FN om, at det manglede 1,4 million tons fødevarer. Det skete, efter at landet har været hjemsøgt af en række naturkatastrofer i form af lange tørkeperioder og kraftige tyfoner.