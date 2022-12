Sydøstjylland ramt af uhelds-bølge

De glatte motorveje er ubarmhjertige for tiden.

Især på det sydøstjyske motorvejsnet har trafikken været slemt ramt af færdselsuheld i løbet af morgen- og formiddagstimerne.

Sydøstjyllands Politi oplyser over for Ekstra Bladet, at de allerede ved 12-tiden havde fem registrerede færdselsuheld på deres motorvejsnet, der dækker over E20, E45 og Taulov-motorvejen. Og ved hvert eneste uheld har mistet kontrol i det glatte føre været hovedårsagen til de forulykkede biler.

- Senest har tre biler været involveret i et materielt færdselsuheld ved afkørsel 58 Hedensted på grund af glat føre, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup til Ekstra Bladet.

- Nogle af de involverede er blevet kørt ind til tjek, men der skulle ikke være den store personskade.

- Men der er meget glat derude, og derfor opfordrer vi alle til at udvise en endnu større forsigtighed.

Især i trekantområdet har redningspersonel arbejdet på højtryk og kørt fra uheld til uheld. Så det er nok rimeligt at sige, at der skal forventes forlænget rejsetid på E45 østjyske motorvej, sådan som de danske billister gebærder sig i trafikken.

Der har yderligere været endnu et registreret færdselsuheld mellem afkørsel 66 og 67 i nordgående retning, men her er der ifølge Jørn Bystrup blot tale om en bil i brand, hvor ingen er meldt tilskadekomne.