Syede læberne sammen i protest: Nu er han blevet henrettet

23-årig politisk fange forsøgte at skabe opmærksomhed om sin 'uretfærdige rettergang' under en makaber sultestrejke - i dag er hans dødsdom blevet ført ud i livet

Klokken fem i morges blev en løkke lagt om Ramin Hossien Panahis hals i det berygtede iranske Rajai Shahr-fængsel i byen Karaj lidt vest for Teheran.

Skamlen, han stod på, blev sparket eller hevet væk under ham - og den dødsdom, der i januar i år blev bestemt ved højesteret, var eksekveret. Det fortæller hans bror Amjad Panahi til de kurdiske medier Kurdistan24 og Rudaw.

Ramin Hossein Panahi var kurdisk oppositions-politiker, medlem af det kurdiske socialistiske parti Komala og dømt til døden for sin politiske modstand mod det iranske præstestyre. Han blev 23 år.

- I Iran er det ikke usædvanligt, at henrettelser ved hængning foregår offentligt. Men det er der ikke noget, der tyder på, at Panahis henrettelser har gjort. Jeg tror derimod, at det er foregået i et lukket rum i fængslet. Ellers havde der allerede nu floreret billeder på nettet af det, forklarer Deniz Serinci, der er dansk-kurdisk journalist og forfatter af bogen 'Kurdistan'.

Ifølge Deniz Serinci skulle henrettelsen allerede være udført i tirsdag. Hvad der har udskudt hængningen er endnu uvist.

Panahi var udsat for en 'groft uretfærdig rettergang' ifølge juridisk chef i Amnesty International. Foto: Iran Human Rights.

Dømt for at bekæmpe staten

Den 23-årige oppositions-politiker blev anholdt den 23. juni 2017 i byen Sanandaj (Sine), hovedstaden i Kurdistan-provinsen i Iran, under sammenstød med iranske agenter.

Ifølge agenterne bar Panahi en pistol og håndgranat på sig, da han blev anholdt, og i henrettelses-dommen fra januar 2018 lyder den officielle begrundelse, at han havde 'båret våben mod staten'.

Iran er det land i verden, der havde næstflest henrettelser - ikke førre end 507 - i 2017, og 31 af dem foregik ved hængning i fuld offentlighed. Foto: AP

Syede munden sammen

Inden henrettelsen forsøgte Pahani at skabe fokus på sin situation i en makaber sultestrejke, hvor han i desperation syede munden sammen med sytråd.

- En ikke helt ualmindelig protestform blandt dødsdømte fanger i Iran, forklarer Deniz Serinci, der også påpeger, at kurdere i regionen udgør mindre end 10 procent af den iranske befolkningen, men at halvdelen af dødsdømte fanger netop er af kurdisk oprindelse.

- Det viser, at landet slår ekstraordinært hårdt ned på de kurdiske separatister, siger han.

Groft uretfærdig sag

Ramin Hossein Panahis sag er af Philip Luther, der er juridisk chef i Amnesty International i Mellemøsten og Nordafrika, vurderet som 'groft uretfærdig'.

- Ramin Hossein Panahis sag er et eksempel på en helt igennem forfærdeligt mislykket rettergang. Han blev dømt på under en time, lyder det fra Philip Luther, der mener at kunne bevise, at Panahi har været udsat for tortur under sin fængsling.

Ifølge Amnesty International var Iran sidste år det land i verden, der udførte næstflest henrettelser - kun overgået af Kina.

I 2017 blev 507 dødsdømte fanger henrettet ved hængning i Iran - af dem foregik 31 i fuld offentlighed.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ramin Hossein Panahis bror Amjad Panahi.