Syg i fængslet: Min søn er alene 23 timer i døgnet

Kære Puk

Jeg er mor til en 26-årig ung mand, der sidder i fængsel.

Han har i de seneste 11 måneder siddet i varetægt og er nu blevet overført til en arrest et helt andet sted i landet, end hvor jeg og resten af hans familie er.

Vi har fået at vide, at han vil blive overført til et fængsel i Jylland, hvor vi slet ikke har mulighed for at komme på besøg i det næste år, hvor han skal afsone.

Et andet problem er også, at han har været meget syg.

Inden han kom ind i fængslet, havde han fået en henvisning til en operation af sin læge, men fængslet har intet gjort for, at han kunne blive opereret. Han har derfor haft voldsomme smerter i lang tid.

Han har desuden været lukket inde på sin celle 23 timer i døgnet på grund af coronavirussen. Der har været lukket helt ned for alt fællesskab med andre fanger, og derfor har en daglig gårdtur været det eneste uden for cellen.

Så det har været ligesom at sidde i isolationsfængsel i månedsvis som syg.

Jeg har forsøgt at tale med fængslet om det, men de vagter, der har været, har bare sagt, at de ikke kunne gøre noget. Jeg har prøvet at ringe rundt, men ingen ved noget, og det er, som om jeg banker ned i en pude.

Jeg får ikke svar, og jeg kan ikke få lov at sige noget. Jeg er nu ved at være så frustreret over det hele, at jeg har været lige ved at skrive til justitsministeren.

Kan det virkelig være rigtigt, at vi behandler mennesker sådan i vores system?

Jeg ved godt, at min søn nok ikke er den mest populære i vores samfund i andres øjne, når han har været kriminel, men jeg mener bare, at vi skal behandle alle mennesker med værdighed – uanset om de har trådt ved siden af.

Jeg er rasende over den måde, han bliver behandlet på!

Jeg vil ikke finde mig i det længere og vil ikke ende med at blive så frustreret, at jeg kommer til at råbe ad en forkert, for jeg er normalt slet ikke typen, der råber op eller i det hele taget kunne finde på at modsætte mig systemet eller dem, der arbejder i det.

Men det her er snart ved at være så galt, at det jo er et overgreb og et menneskeligt svigt, at de ikke behandler en syg mand, men blot låser ham inde 23 timer i døgnet i månedsvis.

Hvem kan jeg dog klage til?

Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen

En meget frustreret mor

Kære mor

Når din søn er syg, skal han tilses af en læge i fængslet. Jeg ved godt, at det ikke fungerer optimalt, og jeg ved godt, at indsatte ikke altid får den behandling, de har krav på. Det er ikke o.k.!

Jeg kan godt forstå, at du har været ved at skrive til ministeren, og jeg syntes da faktisk, at det er en god idé at gøre det. Hvorfor ikke? Den øverst ansvarlige skal da vide, hvad der forgår i den virkelige verden.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Din søn kan klage over sit afsoningssted og begrunde en flytning til for eksempel Sjælland med samvær med børn og netværk, der har stor betydning, og en lang afsoning.

Hvis du har samtykke fra ham, kan du godt klage for ham. Også over at han endnu ikke er blevet indstillet til operation, som hans egen læge har henvist til før indsættelsen.

Man skal rette henvendelse til det såkaldte områdekontor under Kriminalforsorgen, som er tilknyttet det fængsel, hvor han afsoner.

Ellers kan du altid kontakte Direktoratet for Kriminalforsorgen, der kan vejlede dig i, hvem I skal klage til.

Held og lykke med det hele.

Med venlig hilsen Puk