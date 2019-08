Syg kvinde fik tarmproblemer: Nu er flyet i karantæne

En syg passager på et fly, der fredag først på eftermiddagen fredag blev beordret i karantæne i Manchester Lufthavn, led af mave- og tarmproblemer. Det fortæller de britiske sundhedsmyndigheder ifølge avisen Manchester Evening News.

Smittefaren for de andre 106 passagerer på flyet er ifølge myndighederne 'meget lav'. Den syge kvinde er blevet kørt med ambulance til det nærmeste hospital. De resterende passagerer fik senere på eftermiddagen lov til at forlade flyet.

- Vi har gennemført en risikovurdering og kan bekræfte, at enhver risiko for, at passagerer bliver smittet, er meget lav, siger en talsmand for sundhedsmyndighederne ifølge Manchester Evening News.

Flyet ankom fredag til Manchester Lufthavn og blev beordret i karantæne, da den kvindelige passager blev syg af ukendte grunde.

- En kvindelig passager blev syg om bord under flyvningen fra Frankrig til den nordengelske by, og de britiske sundhedsmyndigheder indsamlede kontaktoplysninger fra alle 107 passagerer om bord, så de kan findes hurtigt, meddelte det britiske lavprisflyselskab Flybe.

Flybe siger, at karantænen skete ud fra et forsigtighedsprincip, hvis der skulle være tale om en stærkt smitsom sygdom.