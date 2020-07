Syg og fanget i Filippinerne: - Døden står og banker på

Én ulykke kommer sjældent alene.

Det har den 54-årige Mogens Troen måttet erkende efter at have opholdt sig på et lille værelse på 19 kvadratmeter i byen Manila i Filippinerne, der stadig har stramme restriktioner efter corona-krisens udbrud.

For kort efter hans ankomst begyndte han at blive syg.

- Jeg var til lægen flere gange, men fik det bare værre og værre, indtil jeg for kort tid siden fandt ud af, at det var kræft, fortæller Mogens til Ekstra Bladet.

Mogens Troen forsøger at komme til Danmark for at få behandling og har derfor booket hjemrejsen, men han frygter, at de filippinske myndigheder ikke vil lade ham rejse.

- Jeg er bange for, at det er for sent. Jeg er bange for, at de ikke vil tage imod mig på flyet, fordi jeg er syg, men jeg bliver nødt til at prøve, fortæller en bekymret Mogens.

- Det er enormt svært. Selv om man normalt siger til sig selv, at man ikke er bange for at dø, så er det sgu noget andet, når døden står og banker på døren.

Fanget i lockdown i Filippinerne og med en tiltagende sygdom, der mistænkes for at være kræft, håber Mogens Troen snart at kunne komme hjem. Privatfoto

- Udelukkende min egen fejl

Mogens Troen, der har været førtidspensionist de sidste 12 år efter en trafikulykke, tog til Filippinerne for at besøge en pige, han havde mødt på nettet.

Efter han blev syg ved ankomst, troede han først, at det var på grund af rejsen.

Da det blev værre, søgte han læge, men hun kunne ikke se, hvad der var galt. Derfor sendte lægen ham videre.

Det begyndte at gøre ondt, når han tissede, han kunne ikke holde på vandet og måtte derfor have ble, han kastede hele tiden maden op, og for nyligt begyndte han at hoste blod.

- Jeg har været forbi fire forskellige hospitaler, der ikke ville tage mig ind, fordi jeg hostede. Jeg blev bare sendt videre, fortæller han.

Men da sygdommen blev mere og mere alvorlig måtte Mogens insistere på hjælp, og endeligt fandt han et hospital, der efter nogle prøver fik mistanke om, at han havde kræft.

De mange besøg til lægen og hospitalet har Mogens selv måtte betale. Hans rejseforsikring er nemlig udløbet.

- Den udløb i slutningen af 2019, og det er udelukkende min egen fejl. Jeg havde dog ikke forventet en lockdown.

Derfor står han til selv at skulle betale en behandling i Filippinerne - hvilket han heller ikke ønsker, da han ikke mener, forholdene kan måle sig med de danske.

- Det har jeg ikke ligefrem lyst til. Jeg ville bare have noget, så jeg kan klare mig, til jeg kommer til Danmark, siger han.

Ingen hjælp fra den danske ambassade

Mogens har været i kontakt med den danske ambassade, der dog ikke kunne hjælpe ham.

- De har været virkelig flinke, men de har ikke kunnet hjælpe mig på nogen måde. Der er ikke noget at gøre, fortæller han.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriet, hvad der kan gøres for at hjælpe Mogens ud af den nær umulige situation, som det tyder på, han befinder sig i.

Udenrigsministeriet skriver til Ekstra Bladet, at de er bekendt med Mogens Troen, men de ønsker ikke at kommentere på situationen.

Behøver ikke være kræft

En af de test, som Mogens Troen for nyligt fik taget i Filippinerne, gav de filippinske læger mistanke om kræft.

Det var en såkaldt PSA-test, som Mogens scorede højt på.

- Det er en indikator for, om man har prostatacancer. Jo lavere PSA, jo mindre risiko for, at man har cancer - og omvendt, fortæller Per Bagi, der er overlæge på Urologisk Klinik ved Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet.

Han understreger dog, at testen ikke er nok i sig selv til, at man kan stille en diagnose.

- Den kan både være falsk positiv og falsk negativ. Man kan godt have cancer og have en normal PSA, og man kan godt have en væsentlig forhøjet PSA uden at fejle noget, fortæller Per Bagi.

Forhøjet PSA kan også skyldes alder, blærebetændelse eller et 'tømningsproblem'.

- Men har man en mand med en relevant mistanke og en forhøjet PSA, bør han have foretaget en biopsi (vævsprøve red.), siger Per Bagi.

Den håber Mogens Troen at kunne få taget i Danmark, hvis han kommer så langt.