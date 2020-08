Sygdommen røde hunde er elimineret

Danmark er nu fri for sygdommen røde hunde ifølge en europæisk ekspertkomité

Danmark har elimineret sygdommen røde hunde. Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelse.

Det betyder ikke, at sygdommen er fuldstændig væk fra dansk jord, men at den kun findes sporadisk, og at den nu kan kontrolleres.

- Derfor vil der godt kunne optræde enkelte tilfælde eller mindre udbrud af røde hunde, uden at vi af den grund mister den opnåede eliminationsstatus, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Et diplom blev overrakt til Statens Serum Institut fra Verdenssundhedsorgantionen WHO, da Danmark nu er et af 42 lande, der har elimineret sygdommen.

Svært at dokumentere

Sygdommen har ikke været synlig blandt de kontrolgrupper, Statens Serum Institut har overvåget i flere år.

Det er dog først nu, at de kan overbevise RVC, som er en europæisk ekspertkomité, om, at sygdommen er elimineret i Danmark.

Det skyldes blandt andet, at Danmark kun har overvåget gravide og nyfødte med rubellavirus, som er årsag til røde hunde, som kontrolgruppe.