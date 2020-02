Syge polske fugle øger risiko for fugleinfluenza i Danmark

Fødevarestyrelsen hæver trusselsvurderingen for fugleinfluenza.

Den ændres fra 'meget lav' til 'lav', efter at der de seneste måneder er gjort fund af H5N8-fugleinfluenza blandt vilde fugle i blandt andet Polen og Tyskland.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Sygdommen kan komme til Danmark, når blandt andre jagtforeninger og lodsejere om lidt begynder at importere fasankyllinger til udsætning i den danske natur, vurderer styrelsen.

- Den reelle udbredelse af sygdommen i de vilde fugle kan være vanskelig at fastslå.

- Med en ukendt udbredelse af fugleinfluenzaen blandt de vilde fugle er der forhøjet risiko for, at sygdommen kommer til Danmark via fasankyllinger, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Sidste år blev der ifølge Fødevarestyrelsen udsat 120.000 fasankyllinger fra Polen. Især personer, der importerer fjervildt fra lande med udbrud, bør være ekstra opmærksomme på at beskytte sig mod smitte under transport.

Når fuglene er kommet til landet, bør importørerne holde øje med symptomer på fugleinfluenza, lyder det i pressemeddelelsen.