Sygefraværet stikker af: Rammer patienterne

Målet er under 12 sygedage på et år, men i Region Hovedstaden har sundhedspersonalet i gennemsnit 16.

Hvis man udelukkende ser på Hovedstadens akutberedskab, er det dog langt over gennemsnittet. For her har personalet i gennemsnit hele 27 dage om året, hvor de må melde sig syge, skriver DR.

Og det er ganske enkelt for højt, mener direktøren i Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Jonas Egebart, som DR har talt med. Han mener, at løsningen skal findes ved at skærpe opmærksomheden på rekruttering og oplæring.

Ond spiral

Hos sosu'erne står det heller ikke for godt til. Denne gruppe har nemlig 25 sygedage om året i gennemsnit, og det skyldes blandt andet arbejdspresset, mener fagforeningen og a-kassen FOA.

- Vi har set ind i en lang periode med et personale, der arbejder under nogle meget pressede forhold.

- Det er en ond spiral, der er i gang. Vores medlemmer er udkørte, melder sig syge, hvilket giver et større pres på de resterende kolleger, fordi der ikke er flere at kalde på arbejde som vikarer, siger Tanja Nielsen, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, til DR.

Når der er et stigende sygefravær hos netop sundhedspersonalet, betyder det også, at der er færre til at varetage arbejdsopgaverne. Det drejer sig blandt andet om akuttelefonen 1813, hvor der kan være lange ventetider.

Desuden bliver ventelisterne til konsultationer også forlænget, understreger FOA.